Гол «Локомотива» в игре с «Трактором» отменили после видеопросмотра из-за блокировки вратаря
Гол «Локомотива» в ворота «Трактора» был отменен после видеопросмотра.
Команды проводят четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина.
На 39-й минуте игры «Локомотив» поразил ворота голкипера «Трактора» Сергея Мыльникова.
После этого тренерский штаб Алексея Заварухина взял запрос на блокировку вратаря.
После видеопросмотра судьи отменили гол. Решение принял Виктор Гашилов – один из главных арбитров игры.
После двух периодов «Локомотив» ведет со счетом 3:0.
Хотя, да. Это ж его профессия 😁