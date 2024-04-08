Гол «Локомотива» в игре с «Трактором» отменили после видеопросмотра из-за блокировки вратаря

Гол «Локомотива» в ворота «Трактора» был отменен после видеопросмотра.

Команды проводят четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина.

На 39-й минуте игры «Локомотив» поразил ворота голкипера « » .

После этого тренерский штаб взял запрос на блокировку вратаря.

После видеопросмотра судьи отменили гол. Решение принял Виктор Гашилов – один из главных арбитров игры.

После двух периодов « » ведет со счетом 3:0.