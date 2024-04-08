Гол «Локомотива» в игре с «Трактором» отменили после видеопросмотра из-за блокировки вратаря

Теги Локомотив Трактор судьи Игорь Никитин Алексей Заварухин видео Виктор Гашилов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Гол «Локомотива» в ворота «Трактора» был отменен после видеопросмотра.

Команды проводят четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина.

На 39-й минуте игры «Локомотив» поразил ворота голкипера «Трактора» Сергея Мыльникова.

После этого тренерский штаб Алексея Заварухина взял запрос на блокировку вратаря.

После видеопросмотра судьи отменили гол. Решение принял Виктор Гашилов – один из главных арбитров игры.

После двух периодов «Локомотив» ведет со счетом 3:0.

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2 комментария
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по делу.. спорные голы нам не нужны
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Ярушин - клоун. Топил, упрекал других, понты кидал за Трактор 🚜
Хотя, да. Это ж его профессия 😁
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