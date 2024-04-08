Кирилл Воробьев: «В плей-офф все идет от обороны. Где-то это будет некрасивый хоккей. Но никого не должно волновать, какими способами ты добиваешься результата»

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Алексей Макеев Кирилл Воробьев Матч ТВ Хоккей

Кирилл Воробьев высказался об оборонительном хоккее в плей-офф.

– Как вы реагируете на разговоры о том, что сейчас в сериях идет слишком оборонительный хоккей? Все хотят видеть красоту, много голов.

– Я никак не реагирую. Но считаю, что в плей-офф, да и в регулярке, все идет от обороны. Если у тебя защита хорошая, то ты будешь чаще всего побеждать. Да, это где-то будет, как говорят, некрасивый хоккей. Но никого не должно волновать, какими способами ты добиваешься результата.

– «Автомобилист» уже установил клубный рекорд, дойдя до бронзовых медалей КХЛ. У вас сейчас менталитет команды-золушки или идет сплочение банды с каждым раундом?

– Перед началом плей-офф, когда шли последние матчи регулярки, мы с ребятами пообщались, посидели. И просто решили, что надо отдать все силы, чтобы наконец-то пройти первый раунд, выстрелив в последующих.

Многие парни в нашей команде этой возможности ждали долгие годы. Тот же Леха Макеев далеко так никогда не проходил. Ребята хотели сделать праздник для своего города и себе лично. Поэтому мы просто выходим, бьемся в каждом матче, отдаем все силы – и давление с себя сбросили, тем более когда первый раунд прошли, – сказал защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилист» уступает «Металлургу» со счетом 1-2.

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