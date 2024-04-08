Кирилл Воробьев: «В плей-офф все идет от обороны. Где-то это будет некрасивый хоккей. Но никого не должно волновать, какими способами ты добиваешься результата»

Кирилл Воробьев высказался об оборонительном хоккее в плей-офф.

– Как вы реагируете на разговоры о том, что сейчас в сериях идет слишком оборонительный хоккей? Все хотят видеть красоту, много голов.

– Я никак не реагирую. Но считаю, что в плей-офф, да и в регулярке, все идет от обороны. Если у тебя защита хорошая, то ты будешь чаще всего побеждать. Да, это где-то будет, как говорят, некрасивый хоккей. Но никого не должно волновать, какими способами ты добиваешься результата.

– «Автомобилист» уже установил клубный рекорд, дойдя до бронзовых медалей КХЛ. У вас сейчас менталитет команды-золушки или идет сплочение банды с каждым раундом?

– Перед началом плей-офф, когда шли последние матчи регулярки, мы с ребятами пообщались, посидели. И просто решили, что надо отдать все силы, чтобы наконец-то пройти первый раунд, выстрелив в последующих.

Многие парни в нашей команде этой возможности ждали долгие годы. Тот же Леха Макеев далеко так никогда не проходил. Ребята хотели сделать праздник для своего города и себе лично. Поэтому мы просто выходим, бьемся в каждом матче, отдаем все силы – и давление с себя сбросили, тем более когда первый раунд прошли, – сказал защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилист» уступает «Металлургу» со счетом 1-2.