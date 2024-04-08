Анатолий Голышев: «Автомобилист» ждет новую арену. Эту хотим проводить на пенсию, наконец-то поставив чашку в центр льда»

Анатолий Голышев поделился мнением об ажиотаже вокруг команды в Екатеринбурге.

«Автомобилист» уступает «Металлургу» со счетом 1-2 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Четвертый матч состоится 9 апреля.

Срок сдачи нового ледового дворца – «УГМК-Арены» – в Екатеринбурге неоднократно переносился. Сообщается, что она будет сдана в 2024 году.

– Что в эти дни происходит в Екатеринбурге вокруг хоккея?

– Как я знаю, после первого матча серии, когда мы играли в Магнитогорске, на домашние матчи «Автомобилиста» поступило очень много заявок на билеты – порядка 27 тысяч. Это при том, что арена вмещает 5500 зрителей.

Я удивился, но на самом деле билеты очень трудно достать даже нам, хоккеистам. Мне все пишут, надоедают. Город сошел с ума по хоккею, и это приятно. Знаем, что даже в ресторанах нет мест. Все смотрят наши матчи. Хотелось бы и в регулярном чемпионате видеть такую поддержку.

Мы ждем новую арену. А эту хотим проводить на пенсию, наконец‑то поставив чашку (Кубок Гагарина – Sports) в центр льда.

– Для этого надо делать 2-2 в серии. Следующий матч – самый главный.

– У нас они все самые главные. Разве первый, второй или третий матчи с «Магниткой» не были такими же важными?

Конечно, когда мы вели два раза по 3-0 в сериях с «Ак Барсом» и СКА, ситуация была иной. Но тоже ничего не менялось, соперник выходил играть против нас от ножа. Сейчас от ножа будем играть мы. Но не надо перебирать, зацикливаться на чем‑то.

У нас взрослая, опытная команда. Каждый знает, что делать. Будем выходить спокойно, не теряя концентрацию – биться и рубиться.

– Вы смотрите за серией «Локомотив» – «Трактор»? Как впечатление?

– Да, я смотрю хоккей. Челяба до этого прекрасно играла, как единый механизм. Но у «Локомотива» система. Будем рады их увидеть в следующем раунде, – сказал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.