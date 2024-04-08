Кирилл Воробьев о блокшотах: «В плей-офф это очень важный аспект. В меньшинстве приходится занимать линию, чтобы шайба попала в тебя – не всегда успеваешь клюшку поставить»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Воробьев Матч ТВ Хоккей

Кирилл Воробьев рассказал о важности заблокированных бросков в плей-офф.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилист» уступает «Металлургу» со счетом 1-2.

29-летний защитник клуба из Екатеринбурга заблокировал в плей-офф 60 бросков за 12 сыгранных матчей. 

– Можно ли сказать, что в последнее время поменялась философия КХЛ и блоки в плей-офф стали краеугольным камнем?

– Не скажу, что сильно меняется тенденция игры. Но в плей-офф это очень важный аспект.

То же самое меньшинство. Ты играешь так, что у соперника на одного-двух игроков больше. Априори у них будет шанс бросить с хорошей позиции. И не всегда ты успеваешь клюшку поставить. Поэтому приходится занимать линию, чтобы шайба просто попала в тебя.

– В чем нюансы серии с «Магниткой»? Если сравнить с «Ак Барсом» и СКА.

– «Металлург» помоложе как команда. Но не скажу, что они нас прям капитально переигрывают. Такого нет.

У нас более опытная команда. Да, немножко не получается. Вот теперь нам не хватило доли везения. В первом и втором периодах у нас было достаточно моментов, чтобы увеличить отрыв в счете, – сказал игрок «Автомобилиста» Кирилл Воробьев.

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