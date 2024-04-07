Романцев о 2:3 от «Металлурга»: «Автомобилист» был настроен на овертайм, просто пропустили контратаку, будем разбираться»

Даниил Романцев высказался после матча плей-офф против «Металлурга» (2:3 ОТ).

Счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу команды из Магнитогорска.

Нападающий « » Романцев забил в третьей игре серии подряд.

«Игра, похожая на две предыдущие: тяжелая, вязкая, не так много моментов с нашей стороны и стороны соперника, все снова решил один гол.

Команда была настроена на овертайм, просто пропустили контратаку, будем разбираться. Нужно просто выиграть следующую игру, даже если бы выиграли сегодня, задача была бы той же самой.

Три шайбы в концовках? Секрета нет, просто совпадение, хорошо, что так получается.

Как нивелировать скорость « »? Бегать еще быстрее, встречать, кататься, подкатываться, оставлять их без шайбы, бить.

На первый план вышли нижние звенья? Мы стараемся, все играют на уровне, все выжимают из себя, стараются показывать свою игру», – сказал нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев.