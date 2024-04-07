Заварухин после 2:3 от «Металлурга»: «Команда проиграла, значит, все сыграли неудачно. Где-то нам надо больше держать шайбу в зоне атаки, вскрывать вратаря»
Николай Заварухин считает, что у «Автомобилиста» получится отыграться в плей-офф.
Команда проиграла в третьем матче против «Металлурга» (2:3 ОТ). Счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу команды из Магнитогорска.
– Каково для вас оказаться в непривычном сценарии – все-таки весь плей-офф в лидерах серий была ваша команда.
– Ничего страшного, это спорт, хоккей, и надо быть готовым ко всяким поворотам в игре. Это и есть командные действия коллектива, чтобы в тяжелой ситуации правильно играть.
– За счет чего удалось улучшить игру Максима Осипова?
– Я не скажу, что он играл плохо, и что-то мы меняли. Он все игры играл, делал много черновой работы, ловил на себя шайбы.
– Вы сказали, что все игры впереди, а какие уроки вы извлекли из уже прошедших матчей серии?
– Две игры мы сыграли на выезде, одну дома. Сейчас я то, что мы поняли, раскрывать не буду.
Но есть и слабые стороны «Металлурга», хорошая атака, где-то нам надо больше держать шайбу в зоне атаки и вскрывать вратаря.
– Как считаете, получится отыграться в серии?
– Получится.
– Как оцените игру Максима Денежкина, который дебютировал в плей-офф и заменяет Кертиса Волка?
– Он не портил картины, на первый взгляд. Разберем, посмотрим его игру. Честно скажу, он здорово сыграл в Магнитогорске.
Сегодня что-то говорить по горячим следам не хочется. Если команда проиграла, значит, все сыграли неудачно, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.