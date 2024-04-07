Разин о 3:2 с «Автомобилистом»: «Мы заслуженно победили. Были лучше в движении, создавали больше моментов. Ребята вышли заряженными на овертайм»

Андрей Разин подвел итоги матча плей-офф с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

Благодаря этой победе счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу «Металлурга».

– Считаю, что мы заслуженно победили, лучше были в движении, создавали больше моментов.

Все могло перевернуться голом в концовке игры, но ребята молодцы, вышли заряженными на овертайм. В самом начале Ромка Канцеров мог забивать, был стопроцентный момент, не реализовал. Двигаемся дальше.

– сегодня дал энергии четвертому звену. Его мотивировала отправка в запас?

– Максим – мастеровитый игрок, серия с « » не такая быстрая и динамичная, как мы пережили со «Спартаком», скорости были запредельные. Здесь команда более мастеровитая, Макс влился в эти скорости.

– Казалось, что гол в концовке ударит по морали команды. Что сказали в раздевалке?

– У нас были уже такие ситуации, в шестой игре серии с «Амуром», когда пропустили в концовке и выиграли в овертайме. Ребята знают все, что делать, особо ничего не говорил, – сказал главный тренер « » .