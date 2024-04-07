Разин о 3:2 с «Автомобилистом»: «Мы заслуженно победили. Были лучше в движении, создавали больше моментов. Ребята вышли заряженными на овертайм»
Андрей Разин подвел итоги матча плей-офф с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).
Благодаря этой победе счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу «Металлурга».
– Считаю, что мы заслуженно победили, лучше были в движении, создавали больше моментов.
Все могло перевернуться голом в концовке игры, но ребята молодцы, вышли заряженными на овертайм. В самом начале Ромка Канцеров мог забивать, был стопроцентный момент, не реализовал. Двигаемся дальше.
– Карпов сегодня дал энергии четвертому звену. Его мотивировала отправка в запас?
– Максим – мастеровитый игрок, серия с «Автомобилистом» не такая быстрая и динамичная, как мы пережили со «Спартаком», скорости были запредельные. Здесь команда более мастеровитая, Макс влился в эти скорости.
– Казалось, что гол в концовке ударит по морали команды. Что сказали в раздевалке?
– У нас были уже такие ситуации, в шестой игре серии с «Амуром», когда пропустили в концовке и выиграли в овертайме. Ребята знают все, что делать, особо ничего не говорил, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
А так, Разина и команду с победой. В игре 5 на 5 третью игру подряд объективно сильнее смотритесь.