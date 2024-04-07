Разин о 3:2 с «Автомобилистом»: «Мы заслуженно победили. Были лучше в движении, создавали больше моментов. Ребята вышли заряженными на овертайм»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Максим Карпов Чемпионат.com Роман Канцеров Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча плей-офф с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

Благодаря этой победе счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу «Металлурга».

– Считаю, что мы заслуженно победили, лучше были в движении, создавали больше моментов.

Все могло перевернуться голом в концовке игры, но ребята молодцы, вышли заряженными на овертайм. В самом начале Ромка Канцеров мог забивать, был стопроцентный момент, не реализовал. Двигаемся дальше.

Карпов сегодня дал энергии четвертому звену. Его мотивировала отправка в запас?

– Максим – мастеровитый игрок, серия с «Автомобилистом» не такая быстрая и динамичная, как мы пережили со «Спартаком», скорости были запредельные. Здесь команда более мастеровитая, Макс влился в эти скорости.

– Казалось, что гол в концовке ударит по морали команды. Что сказали в раздевалке?

– У нас были уже такие ситуации, в шестой игре серии с «Амуром», когда пропустили в концовке и выиграли в овертайме. Ребята знают все, что делать, особо ничего не говорил, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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7 комментариев
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С Разиным согласен, Ммг вышла выигрывать овертайм, а не вату катать, как подумал Авто,который вышел несконцентрированным. Как будто хотели постепенно вкатиться и ждать ошибки оппонента.
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Сегодня были сильнее Автомобилиста. С победой!
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Большинство, где же оно?... С Автомобилистом и без него можете пройти дальше, но с Локомотивом его отсутствие уже наверняка станет фатальным. Складывается ощущение, что один Пресс имеет понимание, как в нём играть. Он, наверное, офигевает про себя на шведском от того, как играют его партнёры.
А так, Разина и команду с победой. В игре 5 на 5 третью игру подряд объективно сильнее смотритесь.
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Ответ Denis_VD
Большинство, где же оно?... С Автомобилистом и без него можете пройти дальше, но с Локомотивом его отсутствие уже наверняка станет фатальным. Складывается ощущение, что один Пресс имеет понимание, как в нём играть. Он, наверное, офигевает про себя на шведском от того, как играют его партнёры. А так, Разина и команду с победой. В игре 5 на 5 третью игру подряд объективно сильнее смотритесь.
А что серия то с Авто закончена? Я что то пропустил? Сегодня была четвертая победа?
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Ответ fregat96
А что серия то с Авто закончена? Я что то пропустил? Сегодня была четвертая победа?
Уроки чтения пропустил разве что. Я же написал: "С Автомобилистом и без него можете пройти".
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Ответ Denis_VD
Уроки чтения пропустил разве что. Я же написал: "С Автомобилистом и без него можете пройти".
Да, я на математике был.
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Ответ fregat96
С Разиным согласен, Ммг вышла выигрывать овертайм, а не вату катать, как подумал Авто,который вышел несконцентрированным. Как будто хотели постепенно вкатиться и ждать ошибки оппонента.
Может по физике просели, потратили много сил,думали что вкатятся через работу.
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