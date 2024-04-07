Заварухин об игре «Автомобилиста» в равных составах: «Ждем большего от нападающих. В следующих матчах будет больше угрозы у ворот «Металлурга», надеюсь»

Теги Металлург Мг Автомобилист травмы Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Степан Хрипунов Брукс Мэйсек Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин высказался после матча плей-офф с «Металлургом» (2:3 ОТ).

Счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу команды из Магнитогорска.

«Быстрый матч с обеих сторон, были моменты в первом периоде и у соперника, и у нас.

Во втором периоде «Металлург» был быстрее, делал наложения, не смогли долго выйти из зоны в паре моментов, это дало отпечаток. Здорово, что вытащили матч, но пропустили легкий на первый взгляд гол, который решил исход матча.

Состояние Хрипунова после травмы? Не смогу сейчас ответить на этот вопрос.

Неготовыми вышли на овертайм? Не скажу так, были неплохие моменты, у Мэйсека добивание. Были эмоции, хорошие эмоции в раздевалке после гола.

Более агрессивная игра в равных составах? Если честно, охота больше от нападающих, ждем большего, в следующих матчах будет больше угрозы у ворот «Металлурга», надеюсь», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николаич, Ммг ведёт игру при 5×5.Так не выиграть, если хотим выигрывать негоже постоянно отдавать инициативу, можем так и не дождаться их ошибок.Не пошло сегодня большинство и привет. Хотя тренерскому штабу конечно виднее,чем с дивана.
+3
0
+3
Ответ fregat96
Николаич, Ммг ведёт игру при 5×5.Так не выиграть, если хотим выигрывать негоже постоянно отдавать инициативу, можем так и не дождаться их ошибок.Не пошло сегодня большинство и привет. Хотя тренерскому штабу конечно виднее,чем с дивана.
Ждем 2 : 2 в серии
+2
-1
+1
И мы надеемся и делаем правильные выводы! 🤝Автомобилисту побед и удачи!✌️
+2
-2
0
Мне одному кажется, что Эберт и Мейсек в регулярке и плове совершенно разные игроки? Первый допускает ненужные удаления и глупые ошибки, второй потерял концентрацию и нацеленность на ворота. В плове даже от одного игрока многое зависит. Еще раз уважение Романцеву, боец! Осипов и Денежкин здорово смотрелись.
0
0
0
Ответ Sergey Nosov
Ждем 2 : 2 в серии
Думаю постараемся, хотя трудно. Игры, как была со СКА, пока не поймать. У вас легко пошло, никто не ожидал, что настолько. Молодцы!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий