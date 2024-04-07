Заварухин об игре «Автомобилиста» в равных составах: «Ждем большего от нападающих. В следующих матчах будет больше угрозы у ворот «Металлурга», надеюсь»

Николай Заварухин высказался после матча плей-офф с «Металлургом» (2:3 ОТ).

Счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу команды из Магнитогорска.

«Быстрый матч с обеих сторон, были моменты в первом периоде и у соперника, и у нас.

Во втором периоде «Металлург» был быстрее, делал наложения, не смогли долго выйти из зоны в паре моментов, это дало отпечаток. Здорово, что вытащили матч, но пропустили легкий на первый взгляд гол, который решил исход матча.

Состояние Хрипунова после травмы? Не смогу сейчас ответить на этот вопрос.

Неготовыми вышли на овертайм? Не скажу так, были неплохие моменты, у добивание. Были эмоции, хорошие эмоции в раздевалке после гола.

Более агрессивная игра в равных составах? Если честно, охота больше от нападающих, ждем большего, в следующих матчах будет больше угрозы у ворот « », надеюсь», – сказал главный тренер « » .