Ковальчук может стать генменеджером «Спартака»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Форвард Илья Ковальчук может завершить карьеру и стать генменеджером «Спартака».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда рассматривает возможность предложить хоккеисту должность, которую он занимал в сборной России во время Олимпиады-2022. Тогда он также работал в связке с тренером Алексеем Жамновым.

40-летний Илья Ковальчук играл в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина-2024 за «Спартак».

На его счету суммарно 25 матчей и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-9».

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4 комментария
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Ну это понятно. Когда опарафинился, надо стать менеджером. Илья, ты позорище. А где дружки, которые вопили, что Илья в огне? Ещё одно позорище. Человек тупо зарабатывает деньги. Лошадь, на которую только лох ставит.
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А почему в родном СКА для него не могут найти тёплого местечка? Там система и молодой гениальный тренер, будет ему таланты со всей лиги собирать...
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Правильно, Илья.
Главный тренер - это расстрельная должность.
А зарабатывать с агентами хоккеистов - это как раз твоё.
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Ну тут смотря сколько бабла навалят
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