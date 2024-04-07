Ковальчук может стать генменеджером «Спартака»
Форвард Илья Ковальчук может завершить карьеру и стать генменеджером «Спартака».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда рассматривает возможность предложить хоккеисту должность, которую он занимал в сборной России во время Олимпиады-2022. Тогда он также работал в связке с тренером Алексеем Жамновым.
40-летний Илья Ковальчук играл в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина-2024 за «Спартак».
На его счету суммарно 25 матчей и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-9».
Главный тренер - это расстрельная должность.
А зарабатывать с агентами хоккеистов - это как раз твоё.