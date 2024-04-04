Николишин о том, нужно ли «Спартаку» оставлять Ковальчука: «В роли игрока – нет. Не вижу смысла, пользы, для чего это делать»
Андрей Николишин ответил, нужно ли «Спартаку» продлить контракт с Ильей Ковальчуком.
Нападающий не набрал очков при полезности «минус 2» в пяти матчах плей-офф.
В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7».
– Нужно ли «Спартаку» оставлять Илью Ковальчука на следующий сезон?
– Думаю, что в роли игрока – нет. Я не вижу смысла, пользы, для чего это делать.
Он может спокойно перейти... Будучи игроком, Илья по амбициям играть ниже второго звена ему не совсем с руки, и это не его роль. Он никогда не играл в более нижних звеньях.
У него есть хорошие, сильные стороны, которые нужно использовать. Готов «Спартак» идти на то, чтобы он играл во втором большинстве? Вряд ли.
Может, в тренерский штаб, в менеджмент заводить его – наверное, да. Но в роли игрока нет смысла, – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.