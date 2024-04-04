Николишин о том, нужно ли «Спартаку» оставлять Ковальчука: «В роли игрока – нет. Не вижу смысла, пользы, для чего это делать»

Теги Спартак Андрей Николишин Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Андрей Николишин ответил, нужно ли «Спартаку» продлить контракт с Ильей Ковальчуком.

Нападающий не набрал очков при полезности «минус 2» в пяти матчах плей-офф.

В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7».

– Нужно ли «Спартаку» оставлять Илью Ковальчука на следующий сезон?

– Думаю, что в роли игрока – нет. Я не вижу смысла, пользы, для чего это делать.

Он может спокойно перейти... Будучи игроком, Илья по амбициям играть ниже второго звена ему не совсем с руки, и это не его роль. Он никогда не играл в более нижних звеньях.

У него есть хорошие, сильные стороны, которые нужно использовать. Готов «Спартак» идти на то, чтобы он играл во втором большинстве? Вряд ли.

Может, в тренерский штаб, в менеджмент заводить его – наверное, да. Но в роли игрока нет смысла, – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не... Ну какой его в сезон то брать, ладно тут хоть какой то смысл был, ещё, где то понятно, и опять же толку в итоге не получилось, от слова совсем
0
0
0
Сейчас никому не нужны "свадебные генералы" в командах "лясы точить" ! Нужно постоянно быть в борьбе с соперником за шайбу, а для этого нужна скорость и быстрая реакция на момент ,у Ковальчука это уже в прошлом ,как у игрока !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий