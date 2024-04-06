Директор «Спартака»: «Ковальчук должен принять решение – будет он продолжать карьеру или нет. Сейчас сложно сказать»

Роман Беляев прокомментировал возможное завершение карьеры Ильи Ковальчука.

40-летний форвард играл в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина за «Спартак». На его счету суммарно 25 матчей, 8 очков (4+4) при показателе полезности «-9».

«Ковальчук? Вы же знаете, что у нас сегодня закрытие сезона и встреча с болельщиками. После того как мы закончили плей-офф, с большинством ребят на эти темы мы еще не разговаривали.

Это Илья должен принять решение – будет он продолжать карьеру или нет. Мы пообщаемся, примем решение, о котором вы узнаете. Сейчас сложно сказать.

Дайте ребятам и тренерам немного отдохнуть, чтобы они собрали мысли и каждый для себя решил, чего они хотят в дальнейшем», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.