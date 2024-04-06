Директор «Спартака»: «Ковальчук должен принять решение – будет он продолжать карьеру или нет. Сейчас сложно сказать»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Роман Беляев Чемпионат.com Хоккей

Роман Беляев прокомментировал возможное завершение карьеры Ильи Ковальчука.

40-летний форвард играл в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина за «Спартак». На его счету суммарно 25 матчей, 8 очков (4+4) при показателе полезности «-9».

«Ковальчук? Вы же знаете, что у нас сегодня закрытие сезона и встреча с болельщиками. После того как мы закончили плей-офф, с большинством ребят на эти темы мы еще не разговаривали.

Это Илья должен принять решение – будет он продолжать карьеру или нет. Мы пообщаемся, примем решение, о котором вы узнаете. Сейчас сложно сказать.

Дайте ребятам и тренерам немного отдохнуть, чтобы они собрали мысли и каждый для себя решил, чего они хотят в дальнейшем», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

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7 комментариев
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Ковальчук больше чем Спартак? Это клуб должен сказать нужен этот игрок или нет)))
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Продолжил в этом году. Это даже не провал, а провалище.
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в Спартаке хвост виляет собакой
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А что там говорить выкинуть на улицу да и все, а дальше сам пускай думает.
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Ковальчук превратился в Дзюбу в этом сезоне) Пользы нет ни в атаке, ни в обороне и страдает вся команда. Просто оба занимают чужое будучи пенсионерам
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Сколько ещё в нашем хоккее продолжат лизать зад этому самовлюблённому эгоисту? Чувак за всю карьеру забил один важнейший гол - тот самый, вы знаете. И всё, всю жизнь выезжает на этом багаже. Причём даже тот турнир он провел отвратительно, но баловень судьбы - вовремя щёлкнул и попал, когда Фёдоров ему создал момент. И так до сих пор в статусе иконы нашего хоккея ходит.
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Нужно смотреть правде в глаза. Для простого человека он в отличной форме, молод и полон сил. А для великих свершений и хоккейных подвигов он уже стар.
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