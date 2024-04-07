СКА поздравил Ротенберга с 43-летием: «Желаем аншлагов на «СКА-Арене», свежих идей и побед на всех фронтах! Пусть под вашим руководством команда становится лучше с каждым сезоном!»
СКА поздравил главного тренера команды Романа Ротенберга с днем рождения.
Сегодня, 7 апреля, ему исполнилось 43 года.
«7 апреля день рождения отмечает главный тренер СКА Роман Ротенберг. Сегодня ему исполняется 43 года.
Уважаемый Роман Борисович! Армейцы от всей души поздравляют вас с праздником! Искренне желаем вам постоянных аншлагов и фантастической поддержки на всех матчах на «СКА-Арене», красивого и результативного хоккея, творческого вдохновения, свежих идей, удовольствия от игры и множества побед на всех фронтах!
Пусть под вашим руководством команда становится лучше с каждым сезоном!
Желаем отменного здоровья, всегда прекрасного настроения, радости, счастья и благополучия! Пусть все мечты становятся реальностью!» – говорится в сообщении СКА.
Я так понимаю, что если даже следующий сезон провалит, все равно оставят?
Лидер сборной-25.
Лидер сборной25+
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Титан мысли.
И это все о нем - о Романе Ротенберге.
Можно только позавидовать.
Долгих лет Роман Борисович.
Долгих лет , Роман Борисович
из Финляндии