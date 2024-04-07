СКА поздравил Ротенберга с 43-летием: «Желаем аншлагов на «СКА-Арене», свежих идей и побед на всех фронтах! Пусть под вашим руководством команда становится лучше с каждым сезоном!»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

СКА поздравил главного тренера команды Романа Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 7 апреля, ему исполнилось 43 года.

«7 апреля день рождения отмечает главный тренер СКА Роман Ротенберг. Сегодня ему исполняется 43 года.

Уважаемый Роман Борисович! Армейцы от всей души поздравляют вас с праздником! Искренне желаем вам постоянных аншлагов и фантастической поддержки на всех матчах на «СКА-Арене», красивого и результативного хоккея, творческого вдохновения, свежих идей, удовольствия от игры и множества побед на всех фронтах!

Пусть под вашим руководством команда становится лучше с каждым сезоном!

Желаем отменного здоровья, всегда прекрасного настроения, радости, счастья и благополучия! Пусть все мечты становятся реальностью!» – говорится в сообщении СКА.

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17 комментариев
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Сам Ротенберг что ли поздравление себе писал😂😂😂
+26
-1
+25
Да, да. Если сравнить итоги сезона с прошлым, произошло отрицательное улучшение. Так держать!
+12
0
+12
Болельщики других команд присоединяются и желают оставаться главным тренером СКА как можно дольше)
+11
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+11
"С каждым сезоном"
Я так понимаю, что если даже следующий сезон провалит, все равно оставят?
+10
0
+10
Ответ Ilia Tikhonov
Сам Ротенберг что ли поздравление себе писал😂😂😂
"Ты самый умный, красивый, компетентный, и влиятельный!"(зачеркнуто). "Уважаемый Роман Борисович..."
+9
0
+9
«…поменьше убийств на льду, пожирнее кефира с кашей, системнее систему, чтобы ноги были менее самолетные, поточнее пасиков и побольше голиков»
+9
-1
+8
Желаю Ромке возглавить Зенит!!!!
+11
-3
+8
Бессменный и намноголетний лидер СКА.
Лидер сборной-25.
Лидер сборной25+
Лидер ******
Лидер #####
Лидер ^^^^^^
Титан мысли.
И это все о нем - о Романе Ротенберге.
Можно только позавидовать.
Долгих лет Роман Борисович.
+7
0
+7
Надо было завтра в стране выходной объявлять, сегодня все праздновать будут
+6
0
+6
в принципе может и в НХЛ попробовать против лучших Йозе мира
+6
-1
+5
Пока Ротенбог у рулю СКА, в КХЛ не будет скучно 😎
Долгих лет , Роман Борисович
+5
-1
+4
почему не пожелали просмотра еще 1000 матчей нхл? недоработка
+4
0
+4
Ответ Bestcapper
"С каждым сезоном" Я так понимаю, что если даже следующий сезон провалит, все равно оставят?
Кто же его выгонит? Папа?
+3
0
+3
Да мне ниже пояса....
+3
-1
+2
Где телеграммы от албанских цыган?
из Финляндии
+2
-1
+1
Светоч российского хоккея какая то путиводная звезда что бы мы делали без него.
+2
-2
0
О, сейчас с шершавенькими языками налетят )))))
+1
-1
0
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