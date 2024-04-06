Роман Ротенберг: «В Индии откроется хоккейная школа. Рассматриваем возможность запуска школ в других странах БРИКС»
Роман Ротенберг заявил, что в Индии откроется хоккейная школа.
«Продолжаем развивать сотрудничество с нашими индийскими партнерами.
Состоялась рабочая встреча представителей академии СКА, школы «Красная машина юниор» и CHAMPIONS Group в рамках совместной инициативы Россия – Индия.
Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа. Скоро об этом проекте будет объявлено официально.
Также мы рассматриваем возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС – подобное международное сотрудничество связано не только с возрастающим интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Эдвард Руки Ножницы
Будем в долине реки Ганг показывать диафильмы про то что такое хоккей.
Будет псковский "Танцор Диско"))
Или Джамшедпур из Сургута.
👍👍👍
Возможно это первый кирпич для Сборной России по футболу для победы на ЧМ. Ведь как говорил Пеле:
"Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею"
Такая мноходовочка получится)
Стою на траве я в коньки обутый
То ли коньки не едут , то ли .....)))))