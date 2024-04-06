Роман Ротенберг: «В Индии откроется хоккейная школа. Рассматриваем возможность запуска школ в других странах БРИКС»

Роман Ротенберг заявил, что в Индии откроется хоккейная школа.

«Продолжаем развивать сотрудничество с нашими индийскими партнерами.

Состоялась рабочая встреча представителей академии СКА, школы «Красная машина юниор» и CHAMPIONS Group в рамках совместной инициативы Россия – Индия.

Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа. Скоро об этом проекте будет объявлено официально.

Также мы рассматриваем возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС – подобное международное сотрудничество связано не только с возрастающим интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.