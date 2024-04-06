Роман Ротенберг: «В Индии откроется хоккейная школа. Рассматриваем возможность запуска школ в других странах БРИКС»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что в Индии откроется хоккейная школа.

«Продолжаем развивать сотрудничество с нашими индийскими партнерами.

Состоялась рабочая встреча представителей академии СКА, школы «Красная машина юниор» и CHAMPIONS Group в рамках совместной инициативы Россия – Индия.

Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа. Скоро об этом проекте будет объявлено официально.

Также мы рассматриваем возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС – подобное международное сотрудничество связано не только с возрастающим интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

67 комментариев
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Ротенберг - гений. Он создал свой вид спорта - хоккей под травой.
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Тренер сборной России, тренер СКА, тренер сборной Индии, тренер индийского СКА
Эдвард Руки Ножницы
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Очень круто все 3 фаната хоккея в Индии в восторге.
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Россия 25 - Индия 25 уже ждём
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Индусы, молю, заберите к себе этого британца!
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Ильф и Петров отдыхают со своим Остапом Бендером против этого инфантила...
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Может отправят хоккейного гуру лет на 5-10 в Индию, так сказать целину осваивать? Потом книгу напишет "Финская поляна".
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В Индии откроется Школа Хоккея имени меня.
Будем в долине реки Ганг показывать диафильмы про то что такое хоккей.
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Есть мытищинский "Куньлунь."
Будет псковский "Танцор Диско"))
Или Джамшедпур из Сургута.
👍👍👍
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Миллиардер из Трущоб
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Для Индии хоккей, как для нас крикет. Главное финансирование освоить.
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Ответ Jaguarrr
Может отправят хоккейного гуру лет на 5-10 в Индию, так сказать целину осваивать? Потом книгу напишет "Финская поляна".
Он напишет книгу про йога Марино.
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Индия, в которой в самое холодное время температура +20, будет строить коробки, залитые льдом. Проект уровня семейки Ротенбергов.
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Кстати, рядом с Индией есть еще такие перспективные регионы, как Пакистан, Бангладеш и Мьянма, имей ввиду!
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Хоккейная школа…на траве.
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"Я посмотрел 800 индийских фильмов и могу точно сказать, что в коньки Дмиими нассал садовник".
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Борисыч главный тренер всея БРИКС 🤣
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Юар и Бразилия уже ждут не дождутся похоже) Я, так понимаю под это бюджет выделен)
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Какой же талантливый человек! Почти как человек-пароход Иван Фёдорович Крузенштерн!
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Армейцы с ганга.
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За чей счёт эта мягкая сила?
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Рома, а ты сказал индусам, что хоккей будет на льду, а не на траве?
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Бггг. У меня всего один вопрос - почему он не стесняется смешить людей ? Он, что цирковое училище закончил?
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Если бы не упоминание финского гуру, то я бы подумал, что это из новостей панорамы))
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Хоккейная школа в Бразилии?
Возможно это первый кирпич для Сборной России по футболу для победы на ЧМ. Ведь как говорил Пеле:
"Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею"
Такая мноходовочка получится)
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Вот с ними и будем играть!
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"Дели Элифантс" ещё пошумит на мировой арене, добавил Роман.
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Ответ Sergeev55
Это даже хуже, чем хоккей в Китае. Да, в Индии есть хоккей на траве, но кто из индусов будет играть на льду??? 🙄🙄
Как в той известной фразе:
Стою на траве я в коньки обутый
То ли коньки не едут , то ли .....)))))
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И это будет лига, в которой СКА с Ротенбергом во главе наконец-то сможет что-то завоевать.
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Интересно, в самой Индии знают об этом?
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