Уваев о «несмотрибельности» хоккея Никитина в «Локомотиве»: «Разбирающимся людям доставляет удовольствие смотреть, как команда выполняет задание»

Вячеслав Уваев высказался о стиле игры «Локомотива» под началом Игоря Никитина.

Клуб из Ярославля лидирует в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3-0, 2:1 в третьей игре).

– В чем в первую очередь Ярославль сильнее?

– Если пойдем по линиям, то вратарь, оборона. В системе игры Ярославль на порядок сильнее «Трактора». Я думаю, это не обсуждается. Может быть, впереди «Трактор» имеет более креативную линию, но в первых двух компонентах «Локомотив» просто переигрывает челябинскую атаку. Плюс в атаке Ярославля есть свои лидеры, и те моменты, которые есть, они реализуют.

– Говорят, что хоккей Игоря Никитина несмотрибельный. Ваше мнение?

– Можно вспомнить работу Никитина в ЦСКА, там был выше уровень исполнителей. В то же время важен акцент на оборону, потому что без обороны вы, понятно, ничего не выиграете. Есть свои нюансы более закрытой игры в обороне, построения игры в средней зоне.

Но людям, которые разбираются, доставляет удовольствие смотреть, как команда выполняет свое задание. Они из игры в игру держат свою линию. Надо отдать должное тренерскому штабу и команде в целом, – сказал бывший тренер ярославцев.

«Локомотив» летит к финалу Кубка Гагарина – уже 3-0 в серии с «Трактором». Почему так легко?