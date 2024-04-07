Уваев о «несмотрибельности» хоккея Никитина в «Локомотиве»: «Разбирающимся людям доставляет удовольствие смотреть, как команда выполняет задание»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Вячеслав Уваев Хоккей

Вячеслав Уваев высказался о стиле игры «Локомотива» под началом Игоря Никитина.

Клуб из Ярославля лидирует в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3-0, 2:1 в третьей игре). 

– В чем в первую очередь Ярославль сильнее?

– Если пойдем по линиям, то вратарь, оборона. В системе игры Ярославль на порядок сильнее «Трактора». Я думаю, это не обсуждается. Может быть, впереди «Трактор» имеет более креативную линию, но в первых двух компонентах «Локомотив» просто переигрывает челябинскую атаку. Плюс в атаке Ярославля есть свои лидеры, и те моменты, которые есть, они реализуют.

– Говорят, что хоккей Игоря Никитина несмотрибельный. Ваше мнение?

– Можно вспомнить работу Никитина в ЦСКА, там был выше уровень исполнителей. В то же время важен акцент на оборону, потому что без обороны вы, понятно, ничего не выиграете. Есть свои нюансы более закрытой игры в обороне, построения игры в средней зоне.

Но людям, которые разбираются, доставляет удовольствие смотреть, как команда выполняет свое задание. Они из игры в игру держат свою линию. Надо отдать должное тренерскому штабу и команде в целом, – сказал бывший тренер ярославцев. 

«Локомотив» летит к финалу Кубка Гагарина – уже 3-0 в серии с «Трактором». Почему так легко?

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7 комментариев
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> Но людям, которые разбираются, доставляет удовольствие смотреть, как команда выполняет свое задание

а крестьянам кривозубым вообще нечего в тему лезть, лол

вообще все обсуждения после серии побед выглядят потешно, эксперты такие «а я с самого начала знал, что так и будет» появляются как грибы после дождя)0)
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Ответ ROS#
Смотреть ИГРУ где игроки обеих команд показывают свой игровой интеллект, техническую вооруженность, грамотную силовую борьбу никого заставлять не нужно. Смотреть как 20 деревянных буратин тупо за счёт феноменальной физики затаптывают соперника то ещё удовольствие.
Это ты про серию Ммг-Авто? Да, смотрел две игры, то еще "удовольствие" 🤣
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Просто каждый болеет за свою команду. И самая смотрибельная игра - это выигрышная.
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смотря с чем сравнивать.
например вчерашние Питсбург - Тампа были очень зрелищные, но я уверен, что в плей-офф у них была бы совсем другая игра
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Ну Никитин никогда и не ставил зрелищный хоккей. Игра Локо в прошлом сезоне вызывало уныние в 90% матчей. В этом году команда начала перестраиваться и порой выдает очень ярких хоккей. И главное - дает результат.
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Ответ ROS#
Смотреть ИГРУ где игроки обеих команд показывают свой игровой интеллект, техническую вооруженность, грамотную силовую борьбу никого заставлять не нужно. Смотреть как 20 деревянных буратин тупо за счёт феноменальной физики затаптывают соперника то ещё удовольствие.
Самое зрелищное в том матче,это двадцать первый Буратино скачущий на тренерском мостике
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