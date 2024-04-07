Уваев о «несмотрибельности» хоккея Никитина в «Локомотиве»: «Разбирающимся людям доставляет удовольствие смотреть, как команда выполняет задание»
Вячеслав Уваев высказался о стиле игры «Локомотива» под началом Игоря Никитина.
Клуб из Ярославля лидирует в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (3-0, 2:1 в третьей игре).
– В чем в первую очередь Ярославль сильнее?
– Если пойдем по линиям, то вратарь, оборона. В системе игры Ярославль на порядок сильнее «Трактора». Я думаю, это не обсуждается. Может быть, впереди «Трактор» имеет более креативную линию, но в первых двух компонентах «Локомотив» просто переигрывает челябинскую атаку. Плюс в атаке Ярославля есть свои лидеры, и те моменты, которые есть, они реализуют.
– Говорят, что хоккей Игоря Никитина несмотрибельный. Ваше мнение?
– Можно вспомнить работу Никитина в ЦСКА, там был выше уровень исполнителей. В то же время важен акцент на оборону, потому что без обороны вы, понятно, ничего не выиграете. Есть свои нюансы более закрытой игры в обороне, построения игры в средней зоне.
Но людям, которые разбираются, доставляет удовольствие смотреть, как команда выполняет свое задание. Они из игры в игру держат свою линию. Надо отдать должное тренерскому штабу и команде в целом, – сказал бывший тренер ярославцев.
«Локомотив» летит к финалу Кубка Гагарина – уже 3-0 в серии с «Трактором». Почему так легко?
а крестьянам кривозубым вообще нечего в тему лезть, лол
вообще все обсуждения после серии побед выглядят потешно, эксперты такие «а я с самого начала знал, что так и будет» появляются как грибы после дождя)0)
например вчерашние Питсбург - Тампа были очень зрелищные, но я уверен, что в плей-офф у них была бы совсем другая игра