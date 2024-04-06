Игорь Никитин: «Полуфинал – не время для экспериментов. Нет задачи, чтобы все сыграли против «Трактора». Лихачев и Кирьянов – первогодки, они не играли в плей‑офф»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Ярослав Лихачев Никита Кирьянов Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал выбор состава на игры с «Трактором» в плей-офф.

Сегодня «Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Четвертый матч серии состоится 8 апреля в Челябинске.

– Что надо сделать Ярославу Лихачеву, чтобы вернуться в состав?

– У нас нет задачи, чтобы все сыграли против «Трактора». Это серьезная команда, идет полуфинал Кубка. Нет задачи обкатывать ребят.

Ярослав и Кирьянов – первогодки, они никогда не играли в плей‑офф. Такие игры – не время для экспериментов. Он делает достаточно, чтобы попадать в состав.

Но сегодня был состав из сильнейших ребят. У Ярослава все нормально, мы верим в него. Все должно случиться вовремя.

– В прошлой игре забили защитники. Сегодня – форварды. Сказали, чтобы игроки обороны меньше ходили вперед?

– Мы не против, если другие участвуют в голах. Хоккей – командная игра, побеждает команда, проигрывает тоже. Сегодня победила команда, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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