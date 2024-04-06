Заварухин про обещание другого хоккея: «Не получилось начало игры – пропустили. «Трактор» везде опаздывал, мало агрессии. «Локомотив» привык к такому хоккею»

Алексей Заварухин высказался после поражения от «Локомотива».

«Трактор» уступил « » (1:2, 0-3) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– Вы обещали, что в Челябинске будет другой хоккей.

– Не получилось начало игры. Пропустили гол. Первый и начало второго периода проспали, везде опаздывали, было мало агрессии.

Соперник к такому хоккею привык, им было проще. Хорошо, что не бросили играть и забили в конце.

– Перед стартом третьего периода не было желания изменить тройки нападения?

– Кого-то менять не было смысла.

– Переход на три звена тоже не планировали?

– Тоже не было такой мысли, – сказал главный тренер « » .