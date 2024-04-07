«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд. Эрссон пропустил 6 шайб от «Коламбуса», Федотов остался в запасе

Теги Филадельфия Коламбус Джон Торторелла НХЛ Иван Федотов Самуэль Эрссон Хоккей

«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд.

«Флайерс» уступили «Коламбусу» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Вратарь Самуэль Эрссон отразил 27 бросков из 33, Иван Федотов остался в запасе. 

Команда под руководством Джона Тортореллы набрала 83 очка в 78 играх и на данный момент находится вне зоны плей-офф. 

«Филадельфии» осталось провести 4 матча до конца регулярки – с «Монреалем» (в гостях), «Рейнджерс» (в гостях), «Нью-Джерси» (дома) и «Вашингтоном» (дома). 

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