«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд. Эрссон пропустил 6 шайб от «Коламбуса», Федотов остался в запасе

«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд.

«Флайерс» уступили « » (2:6) в регулярном чемпионате . Вратарь Самуэль Эрссон отразил 27 бросков из 33, остался в запасе.

Команда под руководством набрала 83 очка в 78 играх и на данный момент находится вне зоны плей-офф.

«Филадельфии» осталось провести 4 матча до конца регулярки – с «Монреалем» (в гостях), «Рейнджерс» (в гостях), «Нью-Джерси» (дома) и «Вашингтоном» (дома).