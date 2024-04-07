«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд. Эрссон пропустил 6 шайб от «Коламбуса», Федотов остался в запасе
«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд.
«Флайерс» уступили «Коламбусу» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Вратарь Самуэль Эрссон отразил 27 бросков из 33, Иван Федотов остался в запасе.
Команда под руководством Джона Тортореллы набрала 83 очка в 78 играх и на данный момент находится вне зоны плей-офф.
«Филадельфии» осталось провести 4 матча до конца регулярки – с «Монреалем» (в гостях), «Рейнджерс» (в гостях), «Нью-Джерси» (дома) и «Вашингтоном» (дома).