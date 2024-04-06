Кучеров сделал 3+ ассиста за игру в 10-й раз в нынешнем сезоне НХЛ

Теги Питтсбург Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Энтони Дюклер Хоккей

Никита Кучеров делал минимум 3 голевые передачи за матч 10 раз в этом сезоне НХЛ.

«Тампа» в гостях проиграла «Питтсбургу» со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ 

Российский нападающий Никита Кучеров сделал три голевых паса в этой игре. Он дважды ассистировал Стивену Стэмкосу, а также отдал передачу Энтони Дюклеру. 

Таким образом, Кучеров сделал минимум 3 голевых передачи за матч в 10-й раз в нынешнем сезоне. 

Форвард «Тампы» набирал 3 и более очков в 22 играх. Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 136 (43+93) очков в 76 играх. 

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3 комментария
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Он может и умеет! Лучший из лучших, Никита Кучеров!⚡️
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