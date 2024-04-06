Кучеров сделал 3+ ассиста за игру в 10-й раз в нынешнем сезоне НХЛ

Никита Кучеров делал минимум 3 голевые передачи за матч 10 раз в этом сезоне НХЛ.

« » в гостях проиграла « » со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата

Российский нападающий Никита Кучеров сделал три голевых паса в этой игре. Он дважды ассистировал , а также отдал передачу Энтони Дюклеру.

Таким образом, Кучеров сделал минимум 3 голевых передачи за матч в 10-й раз в нынешнем сезоне.

Форвард «Тампы» набирал 3 и более очков в 22 играх. продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 136 (43+93) очков в 76 играх.