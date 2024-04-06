Кучеров сделал 3+ ассиста за игру в 10-й раз в нынешнем сезоне НХЛ
Никита Кучеров делал минимум 3 голевые передачи за матч 10 раз в этом сезоне НХЛ.
«Тампа» в гостях проиграла «Питтсбургу» со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ
Российский нападающий Никита Кучеров сделал три голевых паса в этой игре. Он дважды ассистировал Стивену Стэмкосу, а также отдал передачу Энтони Дюклеру.
Таким образом, Кучеров сделал минимум 3 голевых передачи за матч в 10-й раз в нынешнем сезоне.
Форвард «Тампы» набирал 3 и более очков в 22 играх. Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 136 (43+93) очков в 76 играх.