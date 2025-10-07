НХЛ оштрафовала «Тампу» на 100 тысяч долларов за драки в игре с «Флоридой». Купер получил штраф в 25 тысяч, Мозер дисквалифицирован на 2 матча

НХЛ оштрафовала «Тампу» на 100 тысяч долларов за драки в игре с «Флоридой».

В предсезонной игре клубы набрали 322 минуты штрафа, было 5 драк и множество стычек.

Также санкции наложены на главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера (штраф – 25 тысяч долларов) и защитника команды Яниса Мозера (отстранение на 2 игры).

Швейцарский защитник был дисквалифицирован за толчок на борт нападающего «Флориды» Йеспера Боквиста.

Деньги от штрафов будут направлены в специальный фонд и потрачены на благотворительность.

НХЛ дисквалифицировала Сабурина из «Тампы» на 4 матча за грубость против Экблада в предсезонной игре с «Флоридой»