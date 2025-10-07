«Флориде» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2025. Клуб провел церемонию награждения
«Флориде» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2025.
Вчера клуб провел церемонию награждения игроков и персонала.
Перстни сделаны из белого и желтого золота, а также украшены более чем 250 бриллиантами и рубинами.
На кольцах хоккеистов нанесено имя и игровой номер с одной стороны, логотип команды и надпись «Дважды подряд чемпионы» с другой.
Фото: x.com/TheChampionsCo
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
