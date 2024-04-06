Стэмкос сделал дубль в матче с «Питтсбургом». Форвард «Тампы» в 12-й раз в карьере забивает 5 игр подряд, больше только у Овечкина – 14 раз

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос забил гол в пятом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Тампы» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Стивен Стэмкос дважды отличился при игре в большинстве – во втором и третьем периодах.

Канадец продлил серию с заброшенными шайбами до пяти матчей.

Стэмкос сделал такую серию в 12-й раз за карьеру в НХЛ. Из действующих хоккеистов больше таких серий только у Александра Овечкина – 14.

Форвард набрал 73 (36+37) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.

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