Стэмкос сделал дубль в матче с «Питтсбургом». Форвард «Тампы» в 12-й раз в карьере забивает 5 игр подряд, больше только у Овечкина – 14 раз

Стивен Стэмкос забил гол в пятом матче подряд в НХЛ.

Нападающий « » сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ против « ».

дважды отличился при игре в большинстве – во втором и третьем периодах.

Канадец продлил серию с заброшенными шайбами до пяти матчей.

Стэмкос сделал такую серию в 12-й раз за карьеру в . Из действующих хоккеистов больше таких серий только у – 14.

Форвард набрал 73 (36+37) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.