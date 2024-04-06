Стэмкос сделал дубль в матче с «Питтсбургом». Форвард «Тампы» в 12-й раз в карьере забивает 5 игр подряд, больше только у Овечкина – 14 раз
Стивен Стэмкос забил гол в пятом матче подряд в НХЛ.
Нападающий «Тампы» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Стивен Стэмкос дважды отличился при игре в большинстве – во втором и третьем периодах.
Канадец продлил серию с заброшенными шайбами до пяти матчей.
Стэмкос сделал такую серию в 12-й раз за карьеру в НХЛ. Из действующих хоккеистов больше таких серий только у Александра Овечкина – 14.
Форвард набрал 73 (36+37) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.