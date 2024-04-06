Мыльников про 0-3 с «Локо»: «Было сложновато, когда Фукале получил травму. На 2-й матч я вышел готовым, никаких проблем. Надо закатать рукава и начать трудиться изо всех сил»
Сергей Мыльников рассказал, что нужно «Трактору» для победы над «Локомотивом».
Сегодня клуб из Ярославля обыграл команду под руководством Алексея Заварухина (2:1, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников заменил травмированного Зака Фукале. Голкипер отыграл 3 матча полуфинальной серии и отразил 89,3 процента бросков.
– Хороший матч в целом провели. Должны были выигрывать, но, к сожалению, проиграли. Соперник доминировал два периода, в третьем мы включились, забили гол, но, к сожалению, этого не хватило.
– Насколько тяжело вам было входить игру по ходу плей-офф?
– Тяжелого здесь нет ничего. Было немного сложновато в первой игре, когда Зак Фукале получил травму. Но на второй матч я вышел готовым как в физическом, так и в ментальном плане. Никаких проблем.
– Зак Фукале как-то вам помогает?
– Весь год мы помогаем друг другу. Абсолютно всегда, в любой игре.
– Как настроение в команде после 0-3 в серии?
– В целом ничего не будем менять. Как при 4-0 с «Динамо», мы идем вперед и будем делать свое дело, которое приносит нам победы. Будем продолжать работать.
– За счет чего «Трактор» может вернуться в эту серию?
– Надо закатать рукава, начать трудиться изо всех сил и все будет получаться, – сказал вратарь «Трактора».
Четвертый матч серии состоится 8 апреля в Челябинске.