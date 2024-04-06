Мыльников про 0-3 с «Локо»: «Было сложновато, когда Фукале получил травму. На 2-й матч я вышел готовым, никаких проблем. Надо закатать рукава и начать трудиться изо всех сил»

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Сергей Мыльников рассказал, что нужно «Трактору» для победы над «Локомотивом».

Сегодня клуб из Ярославля обыграл команду под руководством Алексея Заварухина (2:1, 3-0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. 

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников заменил травмированного Зака Фукале. Голкипер отыграл 3 матча полуфинальной серии и отразил 89,3 процента бросков. 

– Хороший матч в целом провели. Должны были выигрывать, но, к сожалению, проиграли. Соперник доминировал два периода, в третьем мы включились, забили гол, но, к сожалению, этого не хватило.

– Насколько тяжело вам было входить игру по ходу плей-офф?

– Тяжелого здесь нет ничего. Было немного сложновато в первой игре, когда Зак Фукале получил травму. Но на второй матч я вышел готовым как в физическом, так и в ментальном плане. Никаких проблем.

– Зак Фукале как-то вам помогает?

– Весь год мы помогаем друг другу. Абсолютно всегда, в любой игре.

– Как настроение в команде после 0-3 в серии?

– В целом ничего не будем менять. Как при 4-0 с «Динамо», мы идем вперед и будем делать свое дело, которое приносит нам победы. Будем продолжать работать.

– За счет чего «Трактор» может вернуться в эту серию?

– Надо закатать рукава, начать трудиться изо всех сил и все будет получаться, – сказал вратарь «Трактора».

Четвертый матч серии состоится 8 апреля в Челябинске.

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1 комментарий
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Да не во вратаре там дело...
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