Жамнов о сезоне «Спартака»: «Результат в регулярке и неплохой хоккей в плей‑офф говорят за себя. Есть игроки, которых нужно оставить в организации»

Алексей Жамнов поделился мнением об итоге сезона для «Спартака».

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Довольны выступлением команды в этом сезоне?

– Если говорить в общем по сезону – ребята проделали хорошую работу.

Результат в регулярке и неплохой хоккей в плей‑офф говорят сами за себя. Есть много вещей, над которыми нам нужно поработать в дальнейшем.

Хотел бы поблагодарить за сезон хоккеистов и всех сотрудников клуба. Мы были единой командой.

– Есть ли у вас понимание судьбы ?

– Сейчас эту тему обсуждать не готов и не хочу.

– Видите у этого «Спартака» потенциал улучшить этот результат?

– У нас есть игроки, которых нужно оставить в организации, чтобы они развивались вместе с нами. Через неделю буду обсуждать это с руководством.

– У вас не было ощущения, что команде не хватает опытного защитника?

– Зато мы увидели молодежь. Наша задача – развивать прогресс.

Любому тренеру хочется улучшить состав, но есть много нюансов. У нас есть спортивный директор, который решает эти вопросы, – сказал главный тренер « » .