Жамнов о сезоне «Спартака»: «Результат в регулярке и неплохой хоккей в плей‑офф говорят за себя. Есть игроки, которых нужно оставить в организации»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов поделился мнением об итоге сезона для «Спартака».

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Довольны выступлением команды в этом сезоне?

– Если говорить в общем по сезону – ребята проделали хорошую работу.

Результат в регулярке и неплохой хоккей в плей‑офф говорят сами за себя. Есть много вещей, над которыми нам нужно поработать в дальнейшем.

Хотел бы поблагодарить за сезон хоккеистов и всех сотрудников клуба. Мы были единой командой.

– Есть ли у вас понимание судьбы Ильи Ковальчука?

– Сейчас эту тему обсуждать не готов и не хочу.

– Видите у этого «Спартака» потенциал улучшить этот результат?

– У нас есть игроки, которых нужно оставить в организации, чтобы они развивались вместе с нами. Через неделю буду обсуждать это с руководством.

– У вас не было ощущения, что команде не хватает опытного защитника?

– Зато мы увидели молодежь. Наша задача – развивать прогресс.

Любому тренеру хочется улучшить состав, но есть много нюансов. У нас есть спортивный директор, который решает эти вопросы, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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4 комментария
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Спасибо за сезон!! Надеюсь, что как можно меньше ребят покинет клуб(
+22
-1
+21
Ответ Иван Филь
Спасибо за сезон!! Надеюсь, что как можно меньше ребят покинет клуб(
Хорошую банду собрали, нужно идти в том же направлении.
+6
-1
+5
Спасибо, Тренер! Побольше бы находилось таких ребят как Филин.
+4
-1
+3
Анонс продления супер воспитанника #71?))
+2
-1
+1
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