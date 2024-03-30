Жамнов о поражении от «Металлурга»: «Спартак» играл на равных с первой командой Востока. Многие ребята переволновались. Опыт пригодится. Команда не строится быстро»

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Илья Набоков Хоккей

Алексей Жамнов объяснил поражение от «Металлурга» в плей-офф КХЛ.

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Эмоций нет. Поздравляю «Металлург» с выходом в полуфинал. Была серия равных соперников.

Мы играли на равных с командой, которая заняла первое место на Востоке. Свою команду упрекнуть ни в чем не могу, все выходили и бились до конца.

Нам пригодится этот опыт. Команда не строится быстро, нужно делать шаги вперед, останавливаться никто не хочет.

– Как можете прокомментировать этот матч?

– Мы знали, что «Магнитка» будет играть на контратаках. Выходили на матч, проигрывая в серии, хотелось забить, но где‑то слишком увлекались.

У нас есть ребята, которые первый раз играют на такой стадии. Многие ребята переволновались. Это было видно.

– Не смогли забить Илье Набокову в трех матчах. В чем причина?

– Он сыграл здорово. Но я вижу, что в некоторых моментах нам не хватало хитрого броска.

У этого вратаря были проблемы при трафике на пятачке. И нам не хватило расслабленности в концовке, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо Спартаку за серию, Жамнову за сезон и работу!
+39
-1
+38
Спасибо за сезон, Спартак! Мы проиграли сами себе, это лечится только опытом, надеемся на будущие победы.
+20
0
+20
Спасибо за сезон, ребят. В следующем году возвращайтесь сильнее. Вы можете бороться за большее
+13
0
+13
Ответ Theo Fleury
Спасибо за сезон, Спартак! Мы проиграли сами себе, это лечится только опытом, надеемся на будущие победы.
Спартак всё-таки проиграл Магнитке, а не себе. В трех из шести игр Магнитка была сильнее по игре. В остальных трех был равный бой, но Спартаку больше повезло лишь в двух.

Вы правы в том, что Спартаку не хватило опыта.
+10
-3
+7
Ответ AF
Вы наверно 0 в хоккее и варке в раздевалке. Команда по факту с 0 дала не плохой результат. Для Сибура 200 тыщ долларов это не деньги. Когда такой мастер в раздевалке это всегда +. Он на тренировке может подсказать молодому такое что и не снилось.
Ну если вас устраивала игра Ковальчука ,то я рад за вас ,но не за вылет Спартака !
+7
-1
+6
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Спасибо Спартаку за серию, Жамнову за сезон и работу!
ПАРНИ СПАСИБО ЗА СЕЗОН. ВЫ ЛУЧШИЕ. СПАРТАК СИЛА.
+7
-1
+6
Не ожидал , что Спартак так беззубо на "сухаря " проиграет такой важный матч ! Кстати , где все те , кто "топил " за Ковальчука ,что он игроков команды поставит на "Дыбы " своими баснями о прошлой его хоккейной жизни и наслушавшись его речей будут от команды победы одни ,что он игрок плей -офф ! Выкинули 17 лямов из бюджета команды в пустую в карман Ковальчуку !
+7
-1
+6
Спасибо Спартаку за сезон. Команда - молодцы, несмотря ни на что.
+5
0
+5
Ответ Алексей Черный
ПАРНИ СПАСИБО ЗА СЕЗОН. ВЫ ЛУЧШИЕ. СПАРТАК СИЛА.
Я вообще за Магнитку, но не мог не отметить сезон Спартака и работу их штаба. И серия достойная была. Все решил больший опыт Металлурга. В следующем сезоне Спартак уже сможет реально выйти в 1/2, а то и в финал.
+7
-2
+5
Ответ Огюст
Не ожидал , что Спартак так беззубо на "сухаря " проиграет такой важный матч ! Кстати , где все те , кто "топил " за Ковальчука ,что он игроков команды поставит на "Дыбы " своими баснями о прошлой его хоккейной жизни и наслушавшись его речей будут от команды победы одни ,что он игрок плей -офф ! Выкинули 17 лямов из бюджета команды в пустую в карман Ковальчуку !
Вы наверно 0 в хоккее и варке в раздевалке.
Команда по факту с 0 дала не плохой результат.
Для Сибура 200 тыщ долларов это не деньги.
Когда такой мастер в раздевалке это всегда +.
Он на тренировке может подсказать молодому такое что и не снилось.
+6
-3
+3
Спасибо большое, парни! Это было очень интересно! Ждём следующий сезон с нетерпением!
+3
0
+3
Спасибо Жамнову с Спартаку за хороший сезон. 👍 Ждём в следующем сезоне надеюсь тренерский штаб увидеть на том же месте.
+1
0
+1
Отличный сезон. Спасибо парни!!! Думал, что проиграем серию ММГ в одну калитку, а по факту уступили только в серии, но не по игре. Гдето не везло, где то сами себе привезли, где то Набоков тащил. Молодцы парни!!!
+2
-1
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Спартак всё-таки проиграл Магнитке, а не себе. В трех из шести игр Магнитка была сильнее по игре. В остальных трех был равный бой, но Спартаку больше повезло лишь в двух. Вы правы в том, что Спартаку не хватило опыта.
Поздравляю Магнитку с выходом в следующий раунд... но, считаю что, в первую очередь результат серии решила более сильная вратарская бригада Металурга,.. Набоков реально тащил...
+1
0
+1
Ответ Экспертный диван
Поздравляю Магнитку с выходом в следующий раунд... но, считаю что, в первую очередь результат серии решила более сильная вратарская бригада Металурга,.. Набоков реально тащил...
Набоков, конечно, сильнее спартаковских вратарей. Но и нижние звенья у Магнитки сильнее. У Спартака там совсем уж барбосы играют в боттом-6, у Магнитки все четыре звена ровные..
+2
-1
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Набоков, конечно, сильнее спартаковских вратарей. Но и нижние звенья у Магнитки сильнее. У Спартака там совсем уж барбосы играют в боттом-6, у Магнитки все четыре звена ровные..
Немного не соглашусь, мне показалось, что команды равны, наверное болельщицкое, возможно ошибаюсь, но первое впечатление, что решил Набоков... команды скорее равны чем нет... это не в коем случае не умаляет победы Магнитки.... но Спартак в этом году просто вернул желание смотреть хоккей...
+1
0
+1
Ответ Экспертный диван
Немного не соглашусь, мне показалось, что команды равны, наверное болельщицкое, возможно ошибаюсь, но первое впечатление, что решил Набоков... команды скорее равны чем нет... это не в коем случае не умаляет победы Магнитки.... но Спартак в этом году просто вернул желание смотреть хоккей...
Вратарь в плей-офф это всегда больше полкоманды. Нельзя далеко зайти в плей-офф, если вратарь не тащит. Это аксиома..
+1
0
+1
согласен, это факт
0
0
0
Спасибо всем людям кто был причастен, к этому безусловно успешному сезону.
Привет из Казани Спартачи🙌🏻
0
0
0
Спасибо вам , Алексей Юрьевич и парни! Всё было отлично! А что не прошли Магнитку - это ничего, бывает. Никто слова худого про вас не может сказать. Вон, даже бывшие кубкодержатели не справились. А вы ещё молодые, опыта поднаберётесь и в следующем году всех порвёте! Так что трите к носу - всё пройдёт!
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Набоков, конечно, сильнее спартаковских вратарей. Но и нижние звенья у Магнитки сильнее. У Спартака там совсем уж барбосы играют в боттом-6, у Магнитки все четыре звена ровные..
Он сильнее доступных вратарей. С Рибаром было бы иначе, думаю
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Спартак всё-таки проиграл Магнитке, а не себе. В трех из шести игр Магнитка была сильнее по игре. В остальных трех был равный бой, но Спартаку больше повезло лишь в двух. Вы правы в том, что Спартаку не хватило опыта.
Зато хватило опыта Силантьева, Юрову, Набокову, Хабарова, Кантеров и Гребенкину... Проблемы у Набокова на пятаке он сам и решал! Так же как и проблемы с Амуром, тоже Мимо сам и решил! Смешно читать -ни у кого проблем не было, только у Ммг были! Мне вообще игра Ммг не понравилась, потому что у молодых игроков много проблем было, начиная с реализацией большинства, вернее её отсутствия и полном попустительстве судей в шестом матче! Но Ммг всё свои проблемы решил САМ!!! ТРИ матча из шести на ноль-комментарии излишни, а в остальном конечно на опыте
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий