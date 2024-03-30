Жамнов о поражении от «Металлурга»: «Спартак» играл на равных с первой командой Востока. Многие ребята переволновались. Опыт пригодится. Команда не строится быстро»
Алексей Жамнов объяснил поражение от «Металлурга» в плей-офф КХЛ.
«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Эмоций нет. Поздравляю «Металлург» с выходом в полуфинал. Была серия равных соперников.
Мы играли на равных с командой, которая заняла первое место на Востоке. Свою команду упрекнуть ни в чем не могу, все выходили и бились до конца.
Нам пригодится этот опыт. Команда не строится быстро, нужно делать шаги вперед, останавливаться никто не хочет.
– Как можете прокомментировать этот матч?
– Мы знали, что «Магнитка» будет играть на контратаках. Выходили на матч, проигрывая в серии, хотелось забить, но где‑то слишком увлекались.
У нас есть ребята, которые первый раз играют на такой стадии. Многие ребята переволновались. Это было видно.
– Не смогли забить Илье Набокову в трех матчах. В чем причина?
– Он сыграл здорово. Но я вижу, что в некоторых моментах нам не хватало хитрого броска.
У этого вратаря были проблемы при трафике на пятачке. И нам не хватило расслабленности в концовке, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Вы правы в том, что Спартаку не хватило опыта.
Команда по факту с 0 дала не плохой результат.
Для Сибура 200 тыщ долларов это не деньги.
Когда такой мастер в раздевалке это всегда +.
Он на тренировке может подсказать молодому такое что и не снилось.
Привет из Казани Спартачи🙌🏻