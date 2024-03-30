Жамнов о поражении от «Металлурга»: «Спартак» играл на равных с первой командой Востока. Многие ребята переволновались. Опыт пригодится. Команда не строится быстро»

Алексей Жамнов объяснил поражение от «Металлурга» в плей-офф КХЛ.

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Эмоций нет. Поздравляю « » с выходом в полуфинал. Была серия равных соперников.

Мы играли на равных с командой, которая заняла первое место на Востоке. Свою команду упрекнуть ни в чем не могу, все выходили и бились до конца.

Нам пригодится этот опыт. Команда не строится быстро, нужно делать шаги вперед, останавливаться никто не хочет.

– Как можете прокомментировать этот матч?

– Мы знали, что «Магнитка» будет играть на контратаках. Выходили на матч, проигрывая в серии, хотелось забить, но где‑то слишком увлекались.

У нас есть ребята, которые первый раз играют на такой стадии. Многие ребята переволновались. Это было видно.

– Не смогли забить в трех матчах. В чем причина?

– Он сыграл здорово. Но я вижу, что в некоторых моментах нам не хватало хитрого броска.

У этого вратаря были проблемы при трафике на пятачке. И нам не хватило расслабленности в концовке, – сказал главный тренер « » .