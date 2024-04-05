Андрей Разин: «Заменить судей искусственным интеллектом нельзя, но иногда хочется. Давайте использовать современные технологии, игра ломается, это можно исправить»

Теги Металлург Мг Автомобилист судьи КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин после игры с «Автомобилистом» высказался о работе судей.

«Металлург» проиграл клубу из Екатеринбурга (2:4, 1-1) во втором матче серии плей-офф.

– Довольны ли игрой в равных составах?

– Еще раз повторю: в равных составах мы переигрывали соперника. Если все эти просмотры, затягивания игры… Современные технологии идут вперед – взять вот футбол, судья с часами там бегает по полю: мячик пересек линию – у него часы звенят, гол.

Почему у нас судьям нельзя эти часики повесить? У нас скорости большие, лайнсмены многие моменты не успевают, с положением «вне игры». Им рекомендовали: если 50/50, игра продолжается в пользу атаки, если гол, то у пропустившей команды есть возможность взять запрос.

Я считаю, что это очень несправедливый момент: во втором периоде можно сделать наложение смен. То же вбрасывание, заканчивающееся броском, не возьмешь ты это «вне игры».

Мы один раз играли с одной командой – в одном периоде пять раз не зафиксировали «вне игры». Почему людям не сказать там в уши: раз – игра останавливается, быстро вбрасывание. Удаления те же – почему военная комната не увидит та же, посмотрели быстро – игра идет.

В теннисе все тоже очень быстро, там современные технологии вошли в вид спорта, стало намного быстрее. Давайте использовать современные технологии, игра ломается, это можно исправить. Заменить судей искусственным интеллектом нельзя, но иногда хочется (смеется), – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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