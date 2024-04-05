Андрей Разин: «Заменить судей искусственным интеллектом нельзя, но иногда хочется. Давайте использовать современные технологии, игра ломается, это можно исправить»

Андрей Разин после игры с «Автомобилистом» высказался о работе судей.

« » проиграл клубу из Екатеринбурга (2:4, 1-1) во втором матче серии плей-офф.

– Довольны ли игрой в равных составах?

– Еще раз повторю: в равных составах мы переигрывали соперника. Если все эти просмотры, затягивания игры… Современные технологии идут вперед – взять вот футбол, судья с часами там бегает по полю: мячик пересек линию – у него часы звенят, гол.

Почему у нас судьям нельзя эти часики повесить? У нас скорости большие, лайнсмены многие моменты не успевают, с положением «вне игры». Им рекомендовали: если 50/50, игра продолжается в пользу атаки, если гол, то у пропустившей команды есть возможность взять запрос.

Я считаю, что это очень несправедливый момент: во втором периоде можно сделать наложение смен. То же вбрасывание, заканчивающееся броском, не возьмешь ты это «вне игры».

Мы один раз играли с одной командой – в одном периоде пять раз не зафиксировали «вне игры». Почему людям не сказать там в уши: раз – игра останавливается, быстро вбрасывание. Удаления те же – почему военная комната не увидит та же, посмотрели быстро – игра идет.

В теннисе все тоже очень быстро, там современные технологии вошли в вид спорта, стало намного быстрее. Давайте использовать современные технологии, игра ломается, это можно исправить. Заменить судей искусственным интеллектом нельзя, но иногда хочется (смеется), – сказал главный тренер «Металлурга» .