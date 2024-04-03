Гришин возглавит «Динамо» СПб (Никита Филатов)

Игорь Гришин возглавит «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Бывший главный тренер московского «Спартака» подпишет контракт с «Динамо» СПб из Olimpbet ВХЛ, сообщает экс-хоккеист команд КХЛ Никита Филатов.

В сезоне-2022/23 Гришин выиграл Кубок Петрова с воскресенским «Химиком» и получил награду лучшему тренеру лиги.

С 11 декабря 2022 года по 5 февраля 2023 он возглавлял московский «Спартак».

В этом сезоне «Химик» Гришина занял седьмое место в регулярном чемпионате и уступил в четвертьфинальной Кубка Петрова серии «Югре» со счетом 3-4.

«Динамо» из Санкт-Петербурга стало восьмым в регулярке и вылетело в первом раунде плей-офф.