Гришин признан лучшим тренером сезона-2022/23 в ВХЛ
Игорь Гришин признан лучшим тренером сезона-2022/23 в PARI ВХЛ.
Под его руководством «Химик» стал чемпионом ВХЛ впервые в истории.
Гришин, возглавляющий команду, тренировал «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне, но в начале февраля московский клуб сообщил об уходе тренера по собственному желанию.
При Гришине «Химик» стал самой результативной командой Кубка Петрова (77 шайб) и вошел в топ-4 самых забивающий команд Кубка Шелкового Пути (161 шайба).
2 комментария