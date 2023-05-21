Гришин признан лучшим тренером сезона-2022/23 в ВХЛ

Теги Спартак Химик Воскресенск ВХЛ Игорь Гришин Хоккей

Игорь Гришин признан лучшим тренером сезона-2022/23 в PARI ВХЛ.

Под его руководством «Химик» стал чемпионом ВХЛ впервые в истории.

Гришин, возглавляющий команду, тренировал «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне, но в начале февраля московский клуб сообщил об уходе тренера по собственному желанию.

При Гришине «Химик» стал самой результативной командой Кубка Петрова (77 шайб) и вошел в топ-4 самых забивающий команд Кубка Шелкового Пути (161 шайба).

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
Заслужил, Гришин не временщик, дайте человеку спокойно поработать в КХЛ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Раменки за Динамо
Заслужил, Гришин не временщик, дайте человеку спокойно поработать в КХЛ.
Согласен на все 100!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий