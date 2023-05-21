Гришин признан лучшим тренером сезона-2022/23 в ВХЛ

Игорь Гришин признан лучшим тренером сезона-2022/23 в PARI ВХЛ.

Под его руководством «Химик» стал чемпионом впервые в истории.

Гришин, возглавляющий команду, тренировал « » в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне, но в начале февраля московский клуб сообщил об уходе тренера по собственному желанию.

При Гришине « » стал самой результативной командой Кубка Петрова (77 шайб) и вошел в топ-4 самых забивающий команд Кубка Шелкового Пути (161 шайба).