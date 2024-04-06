Плющев о латинице в КХЛ: «Абсурд и позорище. Для кого стараетесь? Даже в футболе, который смотрит на Европу снизу вверх, все фамилии – на русском»

Владимир Плющев высказался против использования латиницы в КХЛ.

«После того как арбитры долго смотрели фол на Широкове [в матче « » – « »], через весь экран пошла надпись с трактовкой нарушения – вся на английском языке. Также на латинице – все официальное сопровождение матчей КХЛ, все фамилии игроков.

И все это происходит в то время, когда Европа сделала КХЛ изгоем, а весь наш хоккей – под санкциями.

Ребята, для кого стараетесь? Для европейцев, которые над нами издеваются и смеются? Или вы – толстовцы, которых бьют по щеке, а они подставляют другую?

Уважайте себя и свою страну! Даже в футболе, на который мы в хоккее смотрим свысока и который снизу вверх смотрит на Европу, все фамилии – на русском языке. Я считаю, то, что вытворяют с латиницей в , – абсурд и позорище», – сказал заслуженный тренер России.