Плющев о латинице в КХЛ: «Абсурд и позорище. Для кого стараетесь? Даже в футболе, который смотрит на Европу снизу вверх, все фамилии – на русском»

Теги Металлург Мг Автомобилист ИИХФ Владимир Плющев премьер-лига Россия КХЛ Кубок Гагарина игровая форма Политика Хоккей

Владимир Плющев высказался против использования латиницы в КХЛ.

«После того как арбитры долго смотрели фол на Широкове [в матче «Металлург» – «Автомобилист»], через весь экран пошла надпись с трактовкой нарушения – вся на английском языке. Также на латинице – все официальное сопровождение матчей КХЛ, все фамилии игроков.

И все это происходит в то время, когда Европа сделала КХЛ изгоем, а весь наш хоккей – под санкциями.

Ребята, для кого стараетесь? Для европейцев, которые над нами издеваются и смеются? Или вы – толстовцы, которых бьют по щеке, а они подставляют другую?

Уважайте себя и свою страну! Даже в футболе, на который мы в хоккее смотрим свысока и который снизу вверх смотрит на Европу, все фамилии – на русском языке. Я считаю, то, что вытворяют с латиницей в КХЛ, – абсурд и позорище», – сказал заслуженный тренер России. 

27 комментариев
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КХЛ-международная лига.
РПЛ-внутрироссийская))
Хотя ему не понять
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Ответ Кирилл Польский
Ну так а для кого английский язык в этой международной лиге сейчас? Для белорусов и казахов?)
так Казахстан же постепенно переходит на латиницу. Китайцам думаю тоже понятнее английский язык
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+3
Ответ Роман Головешкин
КХЛ-международная лига. РПЛ-внутрироссийская)) Хотя ему не понять
Ну так а для кого английский язык в этой международной лиге сейчас? Для белорусов и казахов?)
+6
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Вот реально, пора на русском писать фамилии хотя бы у русских команд. Барыс, Минск и Куньлунь могут на Английском делать
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Ответ Shaiba Bash
Вот реально, пора на русском писать фамилии хотя бы у русских команд. Барыс, Минск и Куньлунь могут на Английском делать
Тогда логичней Барыс - на казакше, Минск на белорусском, Куньлунь на китайском.
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абсурд и позорище это все руководство страны
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Ответ I PAINT IN BLUE
А почему хоккеисты смотрят на футбол свысока?
Ростом не вышли наверное
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Ответ Кино Музыка
Действительно глупо. Лига уже практически не международная.
Практически? Ну вот когда станет чисто российская, тогда и есть смысл говорить. А пока есть хоть один не российский клуб, писать нужно на латинице.
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Ответ Андоррский почтальон
И что? Пусть учат кириллицу, не так сложно.
Зачем им это?
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Ответ maga.2303za1@mail.ru
Да
Ну даже если сделать вид, что они не понимают русского, то на английском зачем? Можно ж в играх с их участием использовать белорусский и соответственно казахский языки.
А про матчи внутри России я вообще молчу)
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Ответ Кирилл Польский
Ну так а для кого английский язык в этой международной лиге сейчас? Для белорусов и казахов?)
Да
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Ответ <Inter>
так Казахстан же постепенно переходит на латиницу. Китайцам думаю тоже понятнее английский язык
Да ради бога, пусть переходят. Но не рассказывайте мне, что казахи не понимают русский.
А китайцам Кхл до одного места. Тем более, когда "их" команда играет в Мытищах)
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КХЛ - это международная лига, в ней играют не только команды из России. Плюс ориентир на международный рынок, КХЛ по-прежнему смотрят за рубежом. Поэтому использование латиницы - верное
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давно пора
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Что этот Pluschcshev себе позволяет
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Вот тут я с ним согласен
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А почему хоккеисты смотрят на футбол свысока?
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Согласен, истину глаголет!!!
Получается лжепатриоты у власти в хоккее
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