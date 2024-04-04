Каменский о массовой драке в матче «Рейнджерс» с «Нью-Джерси»: «Это плата за то, что было в предыдущих играх, так просто не дерутся. Такие действия сплачивают хоккеистов»

Теги драки Нью-Джерси Рейнджерс Детройт Колорадо НХЛ Валерий Каменский КХЛ ТАСС Хоккей

Валерий Каменский высказался о массовой драке в матче НХЛ.

Хоккеисты «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» устроили массовую драку на 2-й секунде игры. Команды получили 130 минут штрафа, 8 игроков были удалены до конца матча.

«У нас между «Детройтом» и «Колорадо» постоянно такие драки были. Думаю, до этого был какой-то инцидент, и эта драка – плата за то, что было в предыдущих играх, так просто не дерутся.

Но всегда «Нью-Джерси» с «Рейнджерс» – это большое противостояние, поэтому наверняка такое и бывает.

Такое не удивительно – это сплачивает команду, говорит о том, что в коллективе игроки друг за друга. Естественно, в НХЛ и КХЛ борются с грязью во время игр, поэтому ребята будут наказаны. Но такие действия, повторюсь, сплачивают хоккеистов», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

👊 НХЛ вернула 80-е – массовая драка (да, 5x5) на второй секунде игры

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий