Разин о 5-минутном штрафе Мухаметова: «Сейчас назначу пятерых конвоиров и расстреляем его. Ну что вам ответить? Не могу настроить голову хоккеиста, сказать ему «не удаляйся»

Теги Металлург Мг Спартак Сергей Широков КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Максим Карпов Чемпионат.com Максим Мухаметов Хоккей

Андрей Разин высказался об удалении Максима Мухаметова в игре Кубка Гагарина.

Нападающий «Металлурга» Максим Мухаметов получил 5-минутный штраф за удар в голову форварду «Автомобилиста» Сергею Широкову. Клуб из Екатеринбурга дважды забил в большинстве.

– Вы говорили, что «убили» бы Набокова. Какова судьба Мухаметова после удаления?

– Сейчас назначу пятерых конвоиров и расстреляем его. Делать больше нечего – раз обещал убить за такие вещи, придется убить (смеется). Ну что вам ответить? Пошутил и пошутил, но я не могу настроить голову хоккеиста, сказать ему «не удаляйся».

Каждый хоккеист отвечает за свои действия, я не знаю, что у него было в голове, когда он такой поступок совершил. Никто его казнить не собирается, что ж теперь.

– Есть ли у Карпова шанс вернуться в состав?

– Посмотрим, он эти дни усиленно тренировался. Конечно, если взять игры со «Спартаком» и эти, они совсем разные. «Спартак» по скоростям был на голову выше, Максиму приходилось тяжелее, здесь скорости не такие, поэтому мастерство Макса нам нужно, посмотрим, в какой он форме, примем решение, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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2 комментария
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Ну хоть свои ошибки стал признавать.
Но розовый пиджак Мухаметову нужно выдать. А лучше пинок под зад и вон из команды.
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Так он молодой ему нужно завоевывать место в составе и пытается проявить себя. Вот и проявил, олух!
Разя бы еще 18-19 летних пацанов выставлял
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