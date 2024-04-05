Разин о 5-минутном штрафе Мухаметова: «Сейчас назначу пятерых конвоиров и расстреляем его. Ну что вам ответить? Не могу настроить голову хоккеиста, сказать ему «не удаляйся»
Андрей Разин высказался об удалении Максима Мухаметова в игре Кубка Гагарина.
Нападающий «Металлурга» Максим Мухаметов получил 5-минутный штраф за удар в голову форварду «Автомобилиста» Сергею Широкову. Клуб из Екатеринбурга дважды забил в большинстве.
– Вы говорили, что «убили» бы Набокова. Какова судьба Мухаметова после удаления?
– Сейчас назначу пятерых конвоиров и расстреляем его. Делать больше нечего – раз обещал убить за такие вещи, придется убить (смеется). Ну что вам ответить? Пошутил и пошутил, но я не могу настроить голову хоккеиста, сказать ему «не удаляйся».
Каждый хоккеист отвечает за свои действия, я не знаю, что у него было в голове, когда он такой поступок совершил. Никто его казнить не собирается, что ж теперь.
– Есть ли у Карпова шанс вернуться в состав?
– Посмотрим, он эти дни усиленно тренировался. Конечно, если взять игры со «Спартаком» и эти, они совсем разные. «Спартак» по скоростям был на голову выше, Максиму приходилось тяжелее, здесь скорости не такие, поэтому мастерство Макса нам нужно, посмотрим, в какой он форме, примем решение, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Но розовый пиджак Мухаметову нужно выдать. А лучше пинок под зад и вон из команды.
Разя бы еще 18-19 летних пацанов выставлял