Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN, Бобровский и Демко – в топ-3

Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата .

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Вратарь « » занял первое место в голосовании на «Везина Трофи».

В топ-3 также вошли из «Флориды» и Тэтчер Демко из « ».