Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN, Бобровский и Демко – в топ-3
Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN.
Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак занял первое место в голосовании на «Везина Трофи».
В топ-3 также вошли Сергей Бобровский из «Флориды» и Тэтчер Демко из «Ванкувера».