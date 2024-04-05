Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN, Бобровский и Демко – в топ-3

Теги рейтинги Флорида Ванкувер Сергей Бобровский НХЛ Виннипег Тэтчер Демко Коннор Хеллибак Хоккей

Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» по версии ESPN.

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак занял первое место в голосовании на «Везина Трофи».

В топ-3 также вошли Сергей Бобровский из «Флориды» и Тэтчер Демко из «Ванкувера».

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2 комментария
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Неожиданно про Боба. Понятно, пять сухарей, отличный процент и тд, но всё равно неожиданно. Заслуженно, хотя.
+2
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Ответ Хаскерс
Неожиданно про Боба. Понятно, пять сухарей, отличный процент и тд, но всё равно неожиданно. Заслуженно, хотя.
Ну а в этом году сильно никто не выделяется в вратарей
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