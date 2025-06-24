Мухамадуллин о неудачах «Сан-Хосе»: «Уверен, что в ближайшее время многое изменится. Идет перестройка, у нас молодая команда. Набираемся опыта»

Шакир Мухамадуллин высказался о перспективах «Сан-Хосе».

– «Сан-Хосе» второй год подряд занял последнее место в НХЛ. По-вашему, с чем связан такой результат и когда все может поменяться?

– В ближайшее время, я думаю, все поменяется. Сейчас идет процесс перестройки команды. У нас много молодых игроков. Если смотреть по прошедшему сезону, было около 20 матчей, в которых к третьему периоду наша команда вела с разницей в одну или две шайбы и эти матчи проигрывались.

Если даже в этих матчах получилось бы довести результат до победного конца или перевести в овертайм, была бы совсем другая картина. У нас молодая команда, набираемся опыта, и я уверен, что в ближайшее время многое изменится.

– Если посмотреть статистику, там длинная серия из поражений. Насколько морально давит такой результат команды?

– Конечно, это давит и не только на меня, даже когда проигрываешь два-три матча. Все стараются не думать о полосе поражений, но никуда в сторону это не уберешь.

Были разговоры, что у нас не должно быть привычки проигрывать и, несмотря на турнирную таблицу, мы должны быть командой, против которой тяжело играть и которая в каждом матче цепляется за свой шанс. Повторюсь, если посмотреть 80–90% матчей, там игра была кость в кость, – сказал защитник «Шаркс».