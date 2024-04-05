Виларди с хет-триком, Бобровский с 5-м шатаутом в сезоне и Стэмкос с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Сергей Бобровский НХЛ Стивен Стэмкос Виннипег Габриэль Виларди Хоккей

Габриэль Виларди, Сергей Бобровский и Стивен Стэмкос – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – капитан «Тампы» Стивен Стэмкос с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (7:4). 

Вторая звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 5-м шатаутом в сезоне в матче против «Оттавы» (6:0, 30 отраженных бросков). 

Первая звезда – форвард «Виннипега» Габриэль Виларди с 3 шайбами в ворота «Калгари» (5:2). Хет-трик стал для игрока первым в лиге. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий