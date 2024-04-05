Виларди с хет-триком, Бобровский с 5-м шатаутом в сезоне и Стэмкос с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Габриэль Виларди, Сергей Бобровский и Стивен Стэмкос – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – капитан «Тампы» Стивен Стэмкос с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (7:4).
Вторая звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 5-м шатаутом в сезоне в матче против «Оттавы» (6:0, 30 отраженных бросков).
Первая звезда – форвард «Виннипега» Габриэль Виларди с 3 шайбами в ворота «Калгари» (5:2). Хет-трик стал для игрока первым в лиге.