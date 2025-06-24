Федоров о том, что в России не снимают кино о «Русской пятерке» в «Детройте» 1990-х: «Это было в Америке. Может, поэтому у нас и нет большого интереса к этому чуду природы»

Сергей Федоров высказался о том, что в РФ не снимают кино о «Русской пятерке».

28 октября 1995 года в составе «Детройта » впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Федоров , Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

«Эти события случились в Северной Америке, может, поэтому и нет такого большого интереса у нас в стране к этому чуду природы, где пять поколений соединились в одну пятерку и показали тот советский хоккей, советскую школу, которую мы все прошли», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингс».

Фетисов о кино: «Про «Русскую пятерку» снимали и канадцы, и американцы, и шведы – только мы никак не можем. Это может быть фильм не про спортивный подвиг»