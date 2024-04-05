Сергей Бобровский в 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков «Оттавы».

Вратарь «Флориды» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Сенаторс» (6:0).

В 55 матчах в текущем сезоне в активе Бобровского стало 34 победы при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,42.

Шатаут стал для 43-м в 697 матчах в лиге. Он занимает 3-е место среди российских вратарей в истории лиги по их числу, уступая Николаю Хабибулину (46 в 799 играх) и Евгению Набокову (59 в 697).

В текущем сезоне больше игр на ноль (6) провели только Коннор Ингрэм («Аризона») и Тристан Джерри («Питтсбург»). Бобровский догнал Чарли Линдгрена («Вашингтон»), Юкко-Пекку Луукконена («Баффало») и Тэтчера Демко («Ванкувер»).