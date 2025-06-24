«Сент-Луис» получает запросы о доступности вратаря Хофера для обмена. Клуб готов рассмотреть предложения (Фрэнк Серавалли)

«Сент-Луис» получает запросы о доступности вратаря Джоэла Хофера для обмена.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, «Блюз» пока не ведут активных переговоров по обмену 24-летнего вратаря, но готовы выслушать предложения.

В двух последних сезонах Хофер был сменщиком Джордана Биннингтона. В минувшей регулярке НХЛ на его счету 31 матч и 16 побед при 90,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,64.

У канадца истекает срок действия контракта с «Сент-Луисом » с зарплатой 775 тысяч долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.