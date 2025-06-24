Сын Дэррила Саттера Бретт стал главным тренером клуба АХЛ в 38 лет. Он возглавил «Рэнглерс» – фарм «Калгари»

Сын Дэррила Саттера Бретт стал главным тренером клуба АХЛ в 38 лет.

Бретт Саттер возглавил «Калгари Рэнглерс » – фарм-клуб «Калгари Флэймс» в АХЛ .

В прошлом сезоне канадец завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Рэнглерс» на позицию ассистента. До этого он отыграл на профессиональном уровне 17 сезонов (1090 игр в регулярках АХЛ – 4-й результат в истории и 60 – в НХЛ).

«Я воодушевлен тем, что делаю шаг вперед в моей тренерской карьере. Я хорошо знаю организацию – и как игрок, и как тренер. Я понимаю свою роль в развитии игроков и с нетерпением жду начала нового этапа», – сказал Саттер.

Его отец Дэррил Саттер ранее дважды возглавлял «Калгари» (2002 – 2006 и 2021 – 2023) и был генменеджером клуба с 2003 по 2010 год. Он выиграл два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014).