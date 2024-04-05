Волк пропустит второй матч серии с «Металлургом». Ему прилетела шайба в лицо в первой игре

Теги Металлург Мг Автомобилист травмы КХЛ Кубок Гагарина Кертис Волк Хоккей

Кертис Волк не сыграет во второй игре серии против «Металлурга».

Стал известен состав «Автомобилиста» на второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Нападающий Кертис Волк не примет участия в игре. Ему прилетела шайба в лицо во время первого матча.

В предыдущей встрече с «Металлургом» (1:2, 0-1) он провел на льду 10:18 при показателе полезности «-1».

На счету 31-летнего хоккеиста 11 матчей и 6 (1+5) очков в этом плей-офф.

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1 комментарий
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Кертис, лечись. Ты нужен. С масочкой ждём на игре в Екб
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