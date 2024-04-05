Волк пропустит второй матч серии с «Металлургом». Ему прилетела шайба в лицо в первой игре

Кертис Волк не сыграет во второй игре серии против «Металлурга».

Стал известен состав «Автомобилиста» на второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Нападающий Кертис Волк не примет участия в игре. Ему прилетела шайба в лицо во время первого матча.

В предыдущей встрече с «Металлургом» (1:2, 0-1) он провел на льду 10:18 при показателе полезности «-1».

На счету 31-летнего хоккеиста 11 матчей и 6 (1+5) очков в этом плей-офф.