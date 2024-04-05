Еременко о Фукале: «Большая потеря для «Трактора» – как он играет, как себя позиционирует вне льда. Но Мыльников неплохо себя проявлял – парень наберет обороты, уверен»

Александр Еременко высказался о травме Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 2-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев .

Канадский вратарь не смог продолжить игру и не принял участия во второй игре серии, в которой « » проиграл (2:3).

«Вратарь – очень важная фигура. Как играет Фукале, как он себя позиционирует вне льда – это большая потеря для «Трактора». Но вчера неплохо себя проявлял, в дальнейшем, уверен, этот парень наберет обороты.

Тяжеловато входить в плей-офф, но многое зависит от его внутреннего состояния. Парень старается, пытается помочь команде, я вижу, что его движения, действия сдержанные и грамотные.

Что, если Фукале будет играть с повреждением? Иногда бывает так, что нахождение лидера в команде, на скамейке, придает уверенность команде.

Не знаю, насколько сильна травма у Фукале – мне показалось, что там боковая связка колена или, возможно, кресты – не знаю, насколько он готов играть и можно ли его медицинскими путями поставить на лед.

Но даже если его посадить в запас, команда приобретет уверенность», – сказал тренер вратарей системы московского «Динамо».