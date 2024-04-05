Карпухин о серии с «Локомотивом»: «Едем в Челябинск, там наш дом, поддержка – болельщики дадут заряд эмоций. У команды 100% есть характер»
Защитник «Трактора» высказался о серии против «Локо» в полуфинале Кубка Гагарина.
Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
Завтра «Трактор» примет ярославцев в третьем матче полуфинальной серии.
– В целом неплохо играли, во втором периоде, может, соперник нас чуть больше переигрывал. Обидно, что проиграли, но расстраиваться некогда. Каждая игра – новая жизнь. Едем в Челябинск, там наш дом, наша поддержка, болельщики дадут нам заряд эмоций.
– Вы забили свой дебютный гол в плей-офф.
– Володя Жарков здорово отдал передачу, я бросил – соперник заблокировал, шайба ко мне удачно отскочила и вторым касанием я попал в ворота. Саня Шаров классно закрыл голкипера, он ничего не видел. Нужный, важный гол. Сравняли счет и хотели довести игру до победы. Но вышло так – ничего страшного.
– Насколько для вас это важное событие?
– Мне даже в голову не пришло, что я забил первый гол. Я думал только о том, что это важная шайба для команды.
– Команда дважды сравнивала. Это говорит о ее характере?
– Здорово, что сразу отыграли первую шайбу. Мы не раз показывали свой характер, на протяжении двух серий и этой тоже. У нашей команды есть характер – сто процентов.
– Зак Фукале поддерживает команду, даже не играя?
– Конечно, он лидер команды. Это вратарь, который дает позитивные эмоции. Он всегда выкладывается на сто процентов, даже будучи на травме, – сказал Илья Карпухин.