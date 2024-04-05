Карпухин о серии с «Локомотивом»: «Едем в Челябинск, там наш дом, поддержка – болельщики дадут заряд эмоций. У команды 100% есть характер»

Теги Локомотив Трактор Владимир Жарков КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Александр П. Шаров Илья Карпухин Хоккей

Защитник «Трактора» высказался о серии против «Локо» в полуфинале Кубка Гагарина.

Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Завтра «Трактор» примет ярославцев в третьем матче полуфинальной серии. 

– В целом неплохо играли, во втором периоде, может, соперник нас чуть больше переигрывал. Обидно, что проиграли, но расстраиваться некогда. Каждая игра – новая жизнь. Едем в Челябинск, там наш дом, наша поддержка, болельщики дадут нам заряд эмоций.

– Вы забили свой дебютный гол в плей-офф.

– Володя Жарков здорово отдал передачу, я бросил – соперник заблокировал, шайба ко мне удачно отскочила и вторым касанием я попал в ворота. Саня Шаров классно закрыл голкипера, он ничего не видел. Нужный, важный гол. Сравняли счет и хотели довести игру до победы. Но вышло так – ничего страшного.

– Насколько для вас это важное событие?

– Мне даже в голову не пришло, что я забил первый гол. Я думал только о том, что это важная шайба для команды.

– Команда дважды сравнивала. Это говорит о ее характере?

– Здорово, что сразу отыграли первую шайбу. Мы не раз показывали свой характер, на протяжении двух серий и этой тоже. У нашей команды есть характер – сто процентов.

Зак Фукале поддерживает команду, даже не играя?

– Конечно, он лидер команды. Это вратарь, который дает позитивные эмоции. Он всегда выкладывается на сто процентов, даже будучи на травме, – сказал Илья Карпухин.

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