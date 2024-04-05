Кучеров и Маккиннон 3-й раз в этом сезоне набрали 3+ очка в один день

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров и Нэтан Маккиннон установили необычное достижение в НХЛ.

Во вчерашних матчах регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» обыграла «Монреаль» со счетом 7:4, а «Колорадо» был сильнее «Миннесоты» (5:2).

Лидеры команд, Никита Кучеров и Нэтан Маккиннон, набрали по 3 очка.

Это третий раз в нынешнем сезоне, когда они в один день зарабатывают 3 и более очков. Подобное также происходило 22 декабря и 25 февраля.

Кучеров (133, 43+90) сохраняет лидерство в бомбардирской гонке, Маккиннон (130, 48+82) отстает на 3 балла.

⚡ Кучерова не остановить! Выбил 1+2, сохранил лидерство в гонке бомбардиров, переписал историю

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2 комментария
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И Кучеров и Маккиннон, в следующем сезоне скорее всего рубеж в 1000 очков преодолеют, сейчас, 862 и 889 соответственно. Есть вероятность, что сделают это тоже в один день).
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Вот это гонка, вот они подстегивают втроём друг друга. Желаю победы Никите, но что-то опасаюсь, что имеющий 2 игры в запасе Коннор придёт как лесник в анекдоте и прогонит в конце обоих)
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