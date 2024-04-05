Кучеров и Маккиннон 3-й раз в этом сезоне набрали 3+ очка в один день

Никита Кучеров и Нэтан Маккиннон установили необычное достижение в НХЛ.

Во вчерашних матчах регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» обыграла «Монреаль» со счетом 7:4, а «Колорадо» был сильнее «Миннесоты» (5:2).

Лидеры команд, Никита Кучеров и Нэтан Маккиннон, набрали по 3 очка.

Это третий раз в нынешнем сезоне, когда они в один день зарабатывают 3 и более очков. Подобное также происходило 22 декабря и 25 февраля.

Кучеров (133, 43+90) сохраняет лидерство в бомбардирской гонке, Маккиннон (130, 48+82) отстает на 3 балла.

⚡ Кучерова не остановить! Выбил 1+2, сохранил лидерство в гонке бомбардиров, переписал историю