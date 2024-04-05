Кучеров и Маккиннон набрали по 130+ очков в сезоне НХЛ. Два игрока достигли этой отметки впервые за 28 лет

Никита Кучеров и Нэтан Маккиннон набрали по 130+ очков в сезоне НХЛ.

После завершения сегодняшнего игрового дня на счету россиянина из « » 133 (43+90) очка в 75 играх, канадца из « » – 130 (48+82) в 76 играх.

лидирует в гонке бомбардиров, занимает второе место.

В предыдущий раз два игрока набирали 130 и более очков в регулярке в сезоне-1995/96. Это были Марио Лемье (161 очко в 70 играх, 69+92, «Питтсбург») и (149 очков в 82 играх, 62+87, «Питтсбург»).

Отметим, что в текущем сезоне на третьем месте в гонке бомбардиров идет Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 126 очков в 72 играх, 29+97).

В предыдущий раз 3 игрока набирали 130 и более очков в регулярке в сезоне-1992/93. Тогда этой отметки достигли сразу 6 хоккеистов.