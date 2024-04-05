Кучеров и Маккиннон набрали по 130+ очков в сезоне НХЛ. Два игрока достигли этой отметки впервые за 28 лет

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров и Нэтан Маккиннон набрали по 130+ очков в сезоне НХЛ.

После завершения сегодняшнего игрового дня на счету россиянина из «Тампы» 133 (43+90) очка в 75 играх, канадца из «Колорадо» – 130 (48+82) в 76 играх. 

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров, Маккиннон занимает второе место.

В предыдущий раз два игрока набирали 130 и более очков в регулярке в сезоне-1995/96. Это были Марио Лемье (161 очко в 70 играх, 69+92, «Питтсбург») и Яромир Ягр (149 очков в 82 играх, 62+87, «Питтсбург»).  

Отметим, что в текущем сезоне на третьем месте в гонке бомбардиров идет Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 126 очков в 72 играх, 29+97).

В предыдущий раз 3 игрока набирали 130 и более очков в регулярке в сезоне-1992/93. Тогда этой отметки достигли сразу 6 хоккеистов. 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лемье и Ягр прокачивали друг друга, а Куч и Мак работают по отдельности, что ещё круче.
+10
0
+10
Коннорей таков, что даже при сохранении разрыва с Кучем в 6 очей за 2 матча, которые у него в запасе, вполне способен 7 набрать и обскакать его на ленточке, так что желательно отрыв держать под 10 очей при 2 матчах в запасе до самого конца, да и списывать Натаныча тоже рано, сегодня также как и Никита 3 набрал.
+6
0
+6
Чем больше таких мастеров, тем лучше для развития и повышения зрелищности хоккея
+2
0
+2
ничего лично, но немного приятно что Куч перешёл отметку в 128. а то немного обидно было что такая хоккейная держава как наша, имела тот же рекорд что и Германия )) (Драйзайтель 128 тоже).
+2
0
+2
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Чет не видно, особенно по голам
+1
0
+1
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Охапка бэкапов Лас-Вегаса готовится скушать шотландца в плей-офф
+1
0
+1
Ответ Zomourning33
Когда он в последний раз 7 очков за игру набирал?
Я написал про 2 матча. У него сейчас 2 матча в запасе к Кучерову и 7 очков до первого места в листе бомбардиров.
+1
0
+1
Ответ Zomourning33
Когда он в последний раз 7 очков за игру набирал?
Коннорей таков, что даже при сохранении разрыва с Кучем в 6 очей за 2 матча, которые у него в запасе, вполне способен 7 набрать (с)
еще раз, медленно: 7 за 2.
+1
0
+1
Ответ Британский шпион
Я написал про 2 матча. У него сейчас 2 матча в запасе к Кучерову и 7 очков до первого места в листе бомбардиров.
При равенстве очков Коннор проигрывает по доп показателю (кол-во голов), поэтому по сути до первого места ему не 7, а 8 очков
+1
0
+1
капец, Лемье 60 игр 160 очей в сезе 92/93, это просто космос, конечно... так жаль, что болезнь и травмы не дали ему полноценно играть хотя бы 12 сезонов, думаю, были бы все шансы, что рекорд грецки падет
0
0
0
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Даже в скоростном плане, рывков 22+ мили в час у Маккинона 110, у Макдэвида 59, разница настолько велика что никакими пропущенными играми или играми в запасе это не объяснить
0
0
0
Ответ Direct free kick
Охапка бэкапов Лас-Вегаса готовится скушать шотландца в плей-офф
irishman
0
0
0
Ответ Британский шпион
Коннорей таков, что даже при сохранении разрыва с Кучем в 6 очей за 2 матча, которые у него в запасе, вполне способен 7 набрать и обскакать его на ленточке, так что желательно отрыв держать под 10 очей при 2 матчах в запасе до самого конца, да и списывать Натаныча тоже рано, сегодня также как и Никита 3 набрал.
Когда он в последний раз 7 очков за игру набирал?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий