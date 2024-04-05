Александр Пашков: «Много качественных тренеров, которым не хватает доверия, Назаров или Светлов навскидку. Агентам не нужны ершистые специалисты, приветствуется мягкий характер»

Теги Андрей Назаров КХЛ Барыс Александр Пашков Сергей Светлов Динамо Хоккей

Александр Пашков поделился мнением о тренерах в КХЛ.

– Согласны с точкой зрения, что тренерский рынок России в целом бедный?

– Тренер – очень своеобразная профессия, в ней многое зависит от доверия. Еще один фактор – агенты, скажем мягко, не последние люди российского хоккея. Ершистые тренеры им не нужны, приветствуется мягкий характер.

Считаю, что у нас много качественных тренеров, которым просто не хватает доверия. Возьмите легенду «Динамо» Сергея Светлова, он в своей карьере давал результат с минимальными ресурсами, но пока так и не получил шанса в серьезном клубе.

Навскидку еще одна кандидатура – Андрей Назаров. Мне он интересен не только как эксперт, но и как тренер – в первую очередь.

Тот же «Барыс» в последние годы мучается с тренерами, занимая последнее место на Востоке, хотя Назаров в Астане как раз давал результат. Так что надо поверить в российскую тренерскую школу, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

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5 комментариев
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Назаров мне кажется ближе к помещению в психиатрическую клинику, чем к назначению ГТ клуба КХЛ.
Правда сам он, судя по высказываниям, хочет в СКА, в помощники к Роме Ротенбергу.
И это похоже такой медианный вариант между первыми двумя))
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Назаров? Балабол и хам. Если даже у него были какие то успехи, то он своим поведением все начисто перечёркивает. Токсичная личность как по мне.
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Назаров?!!! 🤣🤣🤣
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Тренер Назаров… не помню такого… вот есть «ветеран СКА» Назаров, никогда правда не игравший в ска, такого знаю)
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тренерам просто нужно давать работать, но в нашей лиге это невозможно
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