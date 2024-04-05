Александр Пашков: «Много качественных тренеров, которым не хватает доверия, Назаров или Светлов навскидку. Агентам не нужны ершистые специалисты, приветствуется мягкий характер»
Александр Пашков поделился мнением о тренерах в КХЛ.
– Согласны с точкой зрения, что тренерский рынок России в целом бедный?
– Тренер – очень своеобразная профессия, в ней многое зависит от доверия. Еще один фактор – агенты, скажем мягко, не последние люди российского хоккея. Ершистые тренеры им не нужны, приветствуется мягкий характер.
Считаю, что у нас много качественных тренеров, которым просто не хватает доверия. Возьмите легенду «Динамо» Сергея Светлова, он в своей карьере давал результат с минимальными ресурсами, но пока так и не получил шанса в серьезном клубе.
Навскидку еще одна кандидатура – Андрей Назаров. Мне он интересен не только как эксперт, но и как тренер – в первую очередь.
Тот же «Барыс» в последние годы мучается с тренерами, занимая последнее место на Востоке, хотя Назаров в Астане как раз давал результат. Так что надо поверить в российскую тренерскую школу, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Правда сам он, судя по высказываниям, хочет в СКА, в помощники к Роме Ротенбергу.
И это похоже такой медианный вариант между первыми двумя))