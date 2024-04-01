Александр Пашков: «Спартак» не сумел доставить серьезных неприятностей «Металлургу». Магнитогорск на сегодняшний день сильнее»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков поделился мнением о прошедших матчах Кубка Гагарина.

«Спартак» уступил в шестом матче серии с «Металлургом» со счетом 0:3 (2-4) и вылетел из Кубка Гагарина.

В Омске «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче (0:2, 3-4) и также закончил выступления в этом сезоне.

«Обе встречи – в Омске и Москве – прошли в тяжелой борьбе, результат закономерен.

«Спартак» не смог вернуться к своей фирменной игре в плей-офф, явно не хватило результативности. Московский клуб не сумел доставить серьезных неприятностей сопернику, а «Металлург» реализовал свои возможности.

Магнитогорск выглядел очень дисциплинированно и на сегодняшний день сильнее «Спартака», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

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