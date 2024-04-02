Пашков о «Динамо»: «Иностранцев пригласили в этом сезоне – результат понятен. Вопрос комплектования не решает задачу выиграть Кубок Гагарина, все решает мастерство игроков»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Александр Пашков прокомментировал кадровые решения в московском «Динамо».

– В «Динамо» остался Кудашов, клуб предложил новый контракт Гусеву. Все верно делают боссы?

– Предполагал, что никаких изменений в составе не будет. Выходит, я не ошибся.

– Планируется точечное усиление команды, а не массовые закупки. В этом плюсы видите?

– Думаю, что вопрос комплектования не решает задачу выиграть Кубок Гагарина. Здесь все решает мастерство игроков, а их надо [тренировать] каждый день на протяжении 11 месяцев.

– Но для команды минимальные изменения состава – это хорошо?

– Стабильность – это неплохо. Другой вопрос, какой будет этот состав, что с ним делает тренер, как усиливает игру отдельных игроков и команды в целом. Вот иностранцев пригласили в этом сезоне – результат понятен. Но что будет дальше?

Гусев за один сезон стал лидером «Динамо», установил рекорд КХЛ. Как оцените его игру?

– Он внес большой вклад, несмотря на негативный фон, который был вокруг него, когда пришел в команду. Могу вспомнить начало сезона, я говорил, что Гусев будет выглядеть хорошо, покажет высокую результативность. Так и пришел к финишу сезона с высокими цифрами.

– Сможет ли он обновить свой рекорд в 89 очков?

– Это уже вопрос не к Гусеву, а к тренерам, – сказал экс-вратарь московского «Динамо» Александр Пашков.

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