Пашков о «Динамо»: «Иностранцев пригласили в этом сезоне – результат понятен. Вопрос комплектования не решает задачу выиграть Кубок Гагарина, все решает мастерство игроков»

Александр Пашков прокомментировал кадровые решения в московском «Динамо».

– В «Динамо» остался , клуб предложил новый контракт Гусеву. Все верно делают боссы?

– Предполагал, что никаких изменений в составе не будет. Выходит, я не ошибся.

– Планируется точечное усиление команды, а не массовые закупки. В этом плюсы видите?

– Думаю, что вопрос комплектования не решает задачу выиграть . Здесь все решает мастерство игроков, а их надо [тренировать] каждый день на протяжении 11 месяцев.

– Но для команды минимальные изменения состава – это хорошо?

– Стабильность – это неплохо. Другой вопрос, какой будет этот состав, что с ним делает тренер, как усиливает игру отдельных игроков и команды в целом. Вот иностранцев пригласили в этом сезоне – результат понятен. Но что будет дальше?

– за один сезон стал лидером «Динамо», установил рекорд . Как оцените его игру?

– Он внес большой вклад, несмотря на негативный фон, который был вокруг него, когда пришел в команду. Могу вспомнить начало сезона, я говорил, что Гусев будет выглядеть хорошо, покажет высокую результативность. Так и пришел к финишу сезона с высокими цифрами.

– Сможет ли он обновить свой рекорд в 89 очков?

– Это уже вопрос не к Гусеву, а к тренерам, – сказал экс-вратарь московского « » Александр Пашков.