Пашков о «Динамо»: «Иностранцев пригласили в этом сезоне – результат понятен. Вопрос комплектования не решает задачу выиграть Кубок Гагарина, все решает мастерство игроков»
Александр Пашков прокомментировал кадровые решения в московском «Динамо».
– В «Динамо» остался Кудашов, клуб предложил новый контракт Гусеву. Все верно делают боссы?
– Предполагал, что никаких изменений в составе не будет. Выходит, я не ошибся.
– Планируется точечное усиление команды, а не массовые закупки. В этом плюсы видите?
– Думаю, что вопрос комплектования не решает задачу выиграть Кубок Гагарина. Здесь все решает мастерство игроков, а их надо [тренировать] каждый день на протяжении 11 месяцев.
– Но для команды минимальные изменения состава – это хорошо?
– Стабильность – это неплохо. Другой вопрос, какой будет этот состав, что с ним делает тренер, как усиливает игру отдельных игроков и команды в целом. Вот иностранцев пригласили в этом сезоне – результат понятен. Но что будет дальше?
– Гусев за один сезон стал лидером «Динамо», установил рекорд КХЛ. Как оцените его игру?
– Он внес большой вклад, несмотря на негативный фон, который был вокруг него, когда пришел в команду. Могу вспомнить начало сезона, я говорил, что Гусев будет выглядеть хорошо, покажет высокую результативность. Так и пришел к финишу сезона с высокими цифрами.
– Сможет ли он обновить свой рекорд в 89 очков?
– Это уже вопрос не к Гусеву, а к тренерам, – сказал экс-вратарь московского «Динамо» Александр Пашков.