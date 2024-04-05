Овечкин забросил 37 шайб за 69 матчей против Кросби в регулярках. Сидни впереди по набранным очкам – 90 на 67

Александр Овечкин и Сидни Кросби провели 69-й матч друг с другом в регулярке НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.

Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.

На счету 38-летнего форварда стало 37 шайб в очных матчах регулярок против Сидни Кросби и его «Питтсбурга».

Капитан «Пингвинз» в этой игре очков не набрал.

Овечкин и Кросби встретились в регулярном чемпионате в 69-й раз. У Кросби 90 набранных очков (31+59), у Овечкина 67 баллов (37+30).

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