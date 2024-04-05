Овечкин забросил 37 шайб за 69 матчей против Кросби в регулярках. Сидни впереди по набранным очкам – 90 на 67

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин и Сидни Кросби провели 69-й матч друг с другом в регулярке НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.

Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.

На счету 38-летнего форварда стало 37 шайб в очных матчах регулярок против Сидни Кросби и его «Питтсбурга».

Капитан «Пингвинз» в этой игре очков не набрал.

Овечкин и Кросби встретились в регулярном чемпионате в 69-й раз. У Кросби 90 набранных очков (31+59), у Овечкина 67 баллов (37+30).

У Овечкина – 27-й гол в сезоне! Но «Вашингтон» проиграл важнейший матч «Питтсбургу»

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3 комментария
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Александр-снайпер,а Сидни наиболее разносторонний хоккеист.
Поэтому,здесь ничего удивительного...
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Спасибо за подтверждение данных в моем комменте под предыдущей новостью о голе Ови. Повторяю его полносью:
Ови принял Кросби и Джино, Питссбург в гостях у Вашингтона 04.04.24. Питссбург выиграл 1-4. Питссбург и Вашингтон обменялись только гостевыми победами в сезоне, по 2.
Ови и Кросби встретились, самое результативное противостояние последних 19 сезонов!
Кросби и Овечкин сыграли 69 раз друг против друга в НХЛ за одни и те же свои команды, Питтсбург и Вашингтон.
В 69 играх Кросби набрал 90 (31+59) очков. Но сегодня пусто.
Овечкин 67 (37+30) *(Нужно уточнять) - Подтверждено! (меньше очка за игру). Сегодня гол в большинстве.
В противостоянии Кросби впереди Ови по очкам, Ови впереди Кросби по голам.
Кажется Кросби ещё раз 8 с Ови может сыграть! На двоих у них 157 очков за 69 игр. Другой такой пары противостояний нет в НХЛ, чтобы неизменно играли за одну и ту же свою команду, будет 21 сезон противостояния. По матчам может быть и есть у кого, у Хоу или Гретцки например, а вот по очкам вряд ли.
Питтсбург в этих матчах 69=40(7)-25-4, 84 очк. Сегодня победа в гостях.
Вашингтон в этих матчах 69=29(4)-33-7, 65 очк.
У Малкина 78 (26+52) в 62 играх против Вашингтона. Сегодня пусто.
В противостоянии Джино впереди Ови по очкам, Ови впереди Джино по голам.
Оба по сезону идут вровень гораздо ниже карьерного графика. В прошлом сезоне Джино угощал Ови мантами перед встречей. Может Ови проставил ответку сегодня?
Ови опередил Джино на одно очко 60-59.
Сейчас наши самые результативные игроки не афишируют контакты, в сезоне оба в среднем набирают меньше привычных очка за игру. У Малкина 15 сезонов 1+, у Ови 13, они рекордсмены среди наших.
Рекордсмен тут Кросби, все 19 сезонов 1+, включая текущий, как и у Гретцки (19 из 20).
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Я всегда думаю, а существует ли ещё более бесполезная статистика. И спортс меня всегда укатывает-конечно существует
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