Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541), обогнав Торнтона. До идущего 12-м Кросби – 30 баллов

Александр Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541).

Капитан « » набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б).

В 66 матчах текущего сезона набрал 56 (24+32) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1541 (846+695) балл в 1413 играх.

38-летний россиянин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обогнав (1539 очков в 1714 играх).

На 12-м месте идет (« », 1571 в 1259, сегодня – без очков против «Далласа»), на 11-м – (1579 в 1612).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).

Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 48 шайб