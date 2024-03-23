Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541), обогнав Торнтона. До идущего 12-м Кросби – 30 баллов

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Джо Торнтон НХЛ Рэй Бурк Хоккей

Александр Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541).

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б).

В 66 матчах текущего сезона Овечкин набрал 56 (24+32) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1541 (846+695) балл в 1413 играх.

38-летний россиянин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обогнав Джо Торнтона (1539 очков в 1714 играх).

На 12-м месте идет Сидни КросбиПиттсбург», 1571 в 1259, сегодня – без очков против «Далласа»), на 11-м – Рэй Бурк (1579 в 1612).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).

Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 48 шайб

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20 комментариев
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Примечательно, что за всю историю НХЛ, Овечкин на 5 - м месте среди левых нападающих по передачам(отдельный привет стонущим, что Овечкин только забивака), на 3 - 4 местах Дэйв Андрейчук и Брэндан Шэнахэн у обоих по 698 передач. В этом сезоне Александр должен обойти их . На втором месте Люк Робинтайл 726.
+17
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+16
ТОП-13 на данный момент:

1) Уэйн Гретцки - 2857
2) Яромир Ягр - 1921
3) Марк Мессье - 1887
4) Горди Хоу - 1850
5) Рон Фрэнсис - 1798
6) Марсель Дионн - 1771
7) Стив Айзерман - 1755
8) Марио Лемье - 1723
9) Джо Сакик - 1641
10) Фил Эспозито - 1590
11) Рэй Бурк - 1579
12) СИДНИ КРОСБИ - 1571
13) АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН - 1541

С учётом Кросби, чтобы войти в итоге в десятку нужно обходить Джо Сакика, до которого осталось 100 очков. За 2 следующих сезона набрать их вполне реально.
До Лемье уже 182 очка. За 2 сезона (по нынешнему контракту) не достать.
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Ответ Андрей Валерьевич
Кто на первом?
Джонни Бьюсик 813 передач
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До конца этого сезона обогнать не успеет Михалыч, в следующем только обойдет Кросбяна.
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4 шайбы плюс 5 передач и будут юбилейные цифры. Вполне реально.
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Сыграв на 301 матч меньше.
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Ответ Рокнролл
Правильно написали «промежуточное». Там есть парень из Эдмонтона, у которого уже почти тысяча в 27 лет. Вероятно идёт на результат 1800 за карьеру
Я думаю этот парень вполне себе на 2000 может замахнуться, если по 110-120 хотя бы до 33-34 будет выбивать.
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отличный ход набрал Саша!
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Скорей всего в этом сезоне Кросби обгонит защитника Рэя Бурка 1612 матчей 1579 (410+1169) очков находится на 11-м месте во всемирной истории НХЛ. У Сида 12--е место в лиге 1259 матчей 1571(583+988) очков и осталось Питтсбургу сыграть 13-ть матчей. Ориентир для Ови защитник из "Бостона" Рэй Бурк, но эта цель для следующего сезона."Вашингтону" осталось провести 13-ть матчей.
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В этом сезоне нужно выбить 700-й пас и 850-й гол, для круглости цифр)
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Ответ Вадим Скорин
Примечательно, что за всю историю НХЛ, Овечкин на 5 - м месте среди левых нападающих по передачам(отдельный привет стонущим, что Овечкин только забивака), на 3 - 4 местах Дэйв Андрейчук и Брэндан Шэнахэн у обоих по 698 передач. В этом сезоне Александр должен обойти их . На втором месте Люк Робинтайл 726.
Кто на первом?
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Ответ За Валенсию с 1999
Почему комментарии отключены во многих новостях?
А ты сам понять не можешь?
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Ответ За Валенсию с 1999
Почему комментарии отключены во многих новостях?
Спроси у эмина агаларова
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Ответ Ryan T.
ТОП-13 на данный момент: 1) Уэйн Гретцки - 2857 2) Яромир Ягр - 1921 3) Марк Мессье - 1887 4) Горди Хоу - 1850 5) Рон Фрэнсис - 1798 6) Марсель Дионн - 1771 7) Стив Айзерман - 1755 8) Марио Лемье - 1723 9) Джо Сакик - 1641 10) Фил Эспозито - 1590 11) Рэй Бурк - 1579 12) СИДНИ КРОСБИ - 1571 13) АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН - 1541 С учётом Кросби, чтобы войти в итоге в десятку нужно обходить Джо Сакика, до которого осталось 100 очков. За 2 следующих сезона набрать их вполне реально. До Лемье уже 182 очка. За 2 сезона (по нынешнему контракту) не достать.
Лемье конечно будет обойти очень трудно(почти невозможно). Но приблизится к нему нужно, а в идеале нужно набрать Саше 1700 очков(это будет очень классный для него результат, и промежуточное 10-е место).
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Ответ ogent
Лемье конечно будет обойти очень трудно(почти невозможно). Но приблизится к нему нужно, а в идеале нужно набрать Саше 1700 очков(это будет очень классный для него результат, и промежуточное 10-е место).
Правильно написали «промежуточное». Там есть парень из Эдмонтона, у которого уже почти тысяча в 27 лет. Вероятно идёт на результат 1800 за карьеру
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Ответ Ivan Ivanych
Не может считаться великим он, раз даже в 8ку не войдёт по итогу карьеры, даже защитники есть выше него в этом списке...
Бурк это не домосед типо Хэла Гилла, так что просто нытьё в пустоту
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