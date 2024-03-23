Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541), обогнав Торнтона. До идущего 12-м Кросби – 30 баллов
Александр Овечкин вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ (1541).
Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата лиги с «Каролиной» (7:6 Б).
В 66 матчах текущего сезона Овечкин набрал 56 (24+32) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1541 (846+695) балл в 1413 играх.
38-летний россиянин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обогнав Джо Торнтона (1539 очков в 1714 играх).
На 12-м месте идет Сидни Кросби («Питтсбург», 1571 в 1259, сегодня – без очков против «Далласа»), на 11-м – Рэй Бурк (1579 в 1612).
Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).
1) Уэйн Гретцки - 2857
2) Яромир Ягр - 1921
3) Марк Мессье - 1887
4) Горди Хоу - 1850
5) Рон Фрэнсис - 1798
6) Марсель Дионн - 1771
7) Стив Айзерман - 1755
8) Марио Лемье - 1723
9) Джо Сакик - 1641
10) Фил Эспозито - 1590
11) Рэй Бурк - 1579
12) СИДНИ КРОСБИ - 1571
13) АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН - 1541
С учётом Кросби, чтобы войти в итоге в десятку нужно обходить Джо Сакика, до которого осталось 100 очков. За 2 следующих сезона набрать их вполне реально.
До Лемье уже 182 очка. За 2 сезона (по нынешнему контракту) не достать.