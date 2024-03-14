Овечкин вышел на 14-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рекки. До идущего 13-м Торнтона – 5 баллов

Теги рейтинги Вашингтон Марк Рекки Сидни Кросби Александр Овечкин Джо Торнтон НХЛ Хоккей

Александр Овечкин вышел на 14-е место по очкам в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:7). 

В активе 38-летнего россиянина стало 49 (18+31) очков в 61 игре в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1534 (840+694) балла в 1408 играх.

Форвард вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Марка Рекки (1533 очка в 1652 играх).

На 13-м месте идет Джо Торнтон (1539 в 1714), на 12-м – Сидни Кросби («Питтсбург», 1566 в 1254).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).

19 комментариев
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Россия
1. Малкин 789 передач.
2. Фёдоров 696 передач.
3. Овечкин 694 передачи.
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Интересно бы посмотреть, какой процент передач у Ови, когда передача записывается после неудачного броска или сейва вратаря.
Как сегодня с Нефтью
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Этот рекорд Гретцки, думаю не обойдёт уже никто и никогда.
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Ответ Stenort
В 10 по очкам по итогу карьеры забраться бы, но это будет нелегко...
Заберется, но его потом Мак вытеснит
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Ответ Odcarik7689
Если без травм вполне обойдет за 2 сезона
Ну посмотрим, этот сезон, потом если еще пару сезонов в таком же темпе, набирая по 50-60 очков за сезон, то обойдет Сакика. Главное, чтобы Ови забросил еще минимум 55 шайб, если не обойдет Джо, то я не расстроюсь)
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В 10 по очкам по итогу карьеры забраться бы, но это будет нелегко...
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Торнтона, Бурка и Эспозито обойдет, Сакика уже будет сложнее обойти.
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Скинер сегодня был абсолютно против, чтобы Саня стату поправлял. В начале сезон он ведь просто забор дырявый был
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Все просто рыдают!!!)
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Ответ Верховенский1990
Торнтона, Бурка и Эспозито обойдет, Сакика уже будет сложнее обойти.
Если без травм вполне обойдет за 2 сезона
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Ответ Верховенский1990
Ну посмотрим, этот сезон, потом если еще пару сезонов в таком же темпе, набирая по 50-60 очков за сезон, то обойдет Сакика. Главное, чтобы Ови забросил еще минимум 55 шайб, если не обойдет Джо, то я не расстроюсь)
А если 55 не забьёт, плакать будешь?
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Ещё и Торнтона обойдет
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Лично меня интересует немного другой рекорд
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Эх, лучше бы гол забил...
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Ответ ZlomSpb
Заберется, но его потом Мак вытеснит
и Драйзайтль, вероятно.
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Ответ ZlomSpb
Заберется, но его потом Мак вытеснит
Его не только Мак вытеснит, но это не столь важно
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Ответ Юрий Соколов
Этот рекорд Гретцки, думаю не обойдёт уже никто и никогда.
Ну если появится какой-нибудь инопланетянин только, это ж надо будет по 200 очков за сезон набирать, что 99-му удавалось делать не раз, да Супер Марио как-то был близок к этому.
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