Овечкин вышел на 14-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рекки. До идущего 13-м Торнтона – 5 баллов

Александр Овечкин вышел на 14-е место по очкам в истории НХЛ.

Капитан « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:7).

В активе 38-летнего россиянина стало 49 (18+31) очков в 61 игре в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1534 (840+694) балла в 1408 играх.

Форвард вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав (1533 очка в 1652 играх).

На 13-м месте идет (1539 в 1714), на 12-м – («Питтсбург», 1566 в 1254).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).