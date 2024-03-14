Овечкин вышел на 14-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рекки. До идущего 13-м Торнтона – 5 баллов
Александр Овечкин вышел на 14-е место по очкам в истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:7).
В активе 38-летнего россиянина стало 49 (18+31) очков в 61 игре в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1534 (840+694) балла в 1408 играх.
Форвард вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Марка Рекки (1533 очка в 1652 играх).
На 13-м месте идет Джо Торнтон (1539 в 1714), на 12-м – Сидни Кросби («Питтсбург», 1566 в 1254).
Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).
1. Малкин 789 передач.
2. Фёдоров 696 передач.
3. Овечкин 694 передачи.
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