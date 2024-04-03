Артем Михеев близок к переходу в «Динамо» из «Сибири» («Чемпионат»)
Нападающий Артем Михеев близок к переходу в «Динамо».
Как сообщает «Чемпионат», у московской команды есть большая заинтересованность в форварде.
Срок соглашения Артема Михеева с «Сибирью» истекает 30 апреля.
Интерес к Михееву также проявлял «Локомотив».
В сезоне-2023/24 форвард провел 68 матчей и набрал 19 (13+6) очков.
также нужен защитник (Мартын на выход), а лучше два, так как половина этой линии - полузащитники, также было озвучено усиление 4 звена. Вот сюда вместо Кабла берут игрока (останется ли Кабл - вопрос).
По мне, еще нужен игрок во второе звено вместо Кудрявцева - рассмотрел бы Волкова из ДМн.