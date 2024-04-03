Артем Михеев близок к переходу в «Динамо» из «Сибири» («Чемпионат»)

Нападающий Артем Михеев близок к переходу в «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», у московской команды есть большая заинтересованность в форварде.

Срок соглашения с «Сибирью» истекает 30 апреля.

Интерес к Михееву также проявлял « ».

В сезоне-2023/24 форвард провел 68 матчей и набрал 19 (13+6) очков.