Артем Михеев близок к переходу в «Динамо» из «Сибири» («Чемпионат»)

Теги Сибирь Локомотив возможные переходы КХЛ Динамо Артем Михеев Чемпионат.com Хоккей

Нападающий Артем Михеев близок к переходу в «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», у московской команды есть большая заинтересованность в форварде.

Срок соглашения Артема Михеева с «Сибирью» истекает 30 апреля.

Интерес к Михееву также проявлял «Локомотив».

В сезоне-2023/24 форвард провел 68 матчей и набрал 19 (13+6) очков.

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15 комментариев
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Ярко выраженный чеккер. В Динамо что, своих уже не хватает? У них же там пол-состава таких.
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Сказал же Сопин, что интерес к вратарям (но где их взять)),
также нужен защитник (Мартын на выход), а лучше два, так как половина этой линии - полузащитники, также было озвучено усиление 4 звена. Вот сюда вместо Кабла берут игрока (останется ли Кабл - вопрос).
По мне, еще нужен игрок во второе звено вместо Кудрявцева - рассмотрел бы Волкова из ДМн.
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Нужны защитники и вратари, но интересуемся напами) ждем 0-4 в следующем сезоне 👍🏻
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Началось в деревне утро.Статистика так себе.
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ещё один Михеев, ты посмотри...)))
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Может с омским перепутали?
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Если смотреть по статистике, в боттом и под меньшинство вполне нормальное усиление, 10 голов в равных составах, 3 в меньшинстве.
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Ответ viktorpavlov70
Ярко выраженный чеккер. В Динамо что, своих уже не хватает? У них же там пол-состава таких.
Вместо Кэбла...
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И зачем он нужен???….Сопин в отставку!!!
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Морозова брали, но не пригодился, хотя одним из лучших в Северстали был. Теперь этому голову морочат.
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Ответ viktorpavlov70
Ярко выраженный чеккер. В Динамо что, своих уже не хватает? У них же там пол-состава таких.
13 шайб в последнем сезоне - неплохо для чеккера.
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Ответ Beerfanidi
Сказал же Сопин, что интерес к вратарям (но где их взять)), также нужен защитник (Мартын на выход), а лучше два, так как половина этой линии - полузащитники, также было озвучено усиление 4 звена. Вот сюда вместо Кабла берут игрока (останется ли Кабл - вопрос). По мне, еще нужен игрок во второе звено вместо Кудрявцева - рассмотрел бы Волкова из ДМн.
Волков в серии с нами вроде бы ниже возможностей сыграл...
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Ответ Alexander Lyakhov
Волков в серии с нами вроде бы ниже возможностей сыграл...
Волков в одном звене с Пакеттом КС выигрывал.
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Ответ Габорик
Может с омским перепутали?
В данном случае клубам Кахаэль можно лишь интересоваться. Потому как будет интерес со стороны СКА. Вот и берут что попроще. Сейчас еще за Пьяновым очередь выстроится. Наверное
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Ответ Al561
Если смотреть по статистике, в боттом и под меньшинство вполне нормальное усиление, 10 голов в равных составах, 3 в меньшинстве.
Пока Марушев с Ховановым бродили где то за большой лужей Мих трудился здесь. Вот и замечать стали
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