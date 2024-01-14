Маршанд – 5-й игрок в истории «Бостона» с 900+ очками в НХЛ. Он сделал дубль в матче с «Сент-Луисом»
Брэд Маршанд – 5-й игрок в истории «Бостона» с 900+ очками в НХЛ.
Капитан «Брюинс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:3 ОТ).
В активе 35-летнего игрока 39 (19+20) очков в 42 играх в текущем сезоне.
За карьеру в рамках регулярок – 901 (391+510) балл в 989 играх.
Больше очков в истории «Бостона» набрали только 4 игрока – Рэй Бурк (1506 в 1512 играх), Джонни Бьюсик (1339 в 1436), Патрис Бержерон (1040 в 1294) и Фил Эспозито (1012 в 625).
Зато 4 тысячника есть, у Торонто - 0.