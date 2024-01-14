Маршанд – 5-й игрок в истории «Бостона» с 900+ очками в НХЛ. Он сделал дубль в матче с «Сент-Луисом»

Брэд Маршанд – 5-й игрок в истории «Бостона» с 900+ очками в НХЛ.

Капитан «Брюинс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (4:3 ОТ).

В активе 35-летнего игрока 39 (19+20) очков в 42 играх в текущем сезоне.

За карьеру в рамках регулярок – 901 (391+510) балл в 989 играх.

Больше очков в истории « » набрали только 4 игрока – (1506 в 1512 играх), Джонни Бьюсик (1339 в 1436), (1040 в 1294) и (1012 в 625).