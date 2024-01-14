Маршанд – 5-й игрок в истории «Бостона» с 900+ очками в НХЛ. Он сделал дубль в матче с «Сент-Луисом»

Теги рейтинги Бостон Патрис Бержерон НХЛ Рэй Бурк Фил Эспозито Брэд Маршанд Джонни Бьюсик Хоккей

Брэд Маршанд – 5-й игрок в истории «Бостона» с 900+ очками в НХЛ.

Капитан «Брюинс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:3 ОТ). 

В активе 35-летнего игрока 39 (19+20) очков в 42 играх в текущем сезоне. 

За карьеру в рамках регулярок – 901 (391+510) балл в 989 играх. 

Больше очков в истории «Бостона» набрали только 4 игрока – Рэй Бурк (1506 в 1512 играх), Джонни Бьюсик (1339 в 1436), Патрис Бержерон (1040 в 1294) и Фил Эспозито (1012 в 625). 

6 комментариев
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Ответ Алексей Лианин
Удивительно, команда из "орижинал шесть" и всего-то пятый игрок с 900+ очками
Ну в целом эпоха O6 вовсе не была сильно результативной, да и "Бостон" в ней не блистал.

Зато 4 тысячника есть, у Торонто - 0.
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Удивительно, команда из "орижинал шесть" и всего-то пятый игрок с 900+ очками
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Поздравления Брэду, следующий юбилей 400 голов за клуб!
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Добавлю, что Давид Пастрняк сделал сегодня две передачи и вышел на чистое 10е место по очкам в истории клуба - 676(326+350), выбив из десятки знаменитого Кена Ходжа. Паста тоже несомненно уже вошел в историю Бостона
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Ну и наконец-то победа в ОТ. Четыре матча выезда на запад, все закончились в овертайме и три Бостон проиграл.. А сегодня спасибо Чарлику, да и вратарь Сент-Луиса сегодня не блистал..
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Принято хейтить Маршанда, но игрок то он классный. И в 35 лет сохраняет свой высокий уровень игры. По окончании карьеры однозначно выйдет на уверенное 3 место по очкам в клубе.
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